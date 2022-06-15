亞智科技攜供應鏈 布局面板級封裝技術

半導體前段製程跨入7奈米、5奈米，並積極邁向2奈米之際，後端封裝面對更加細微化、高精密度化的挑戰，先進封裝技術成為半導體業的新藍海，先進封裝設備與材料也成為進入半導體領域的新機會。由Manz亞智科技主辦，與國際半導體產業協會（SEMI）與台灣電子設備協會（TEEIA）共同協辦的「先進封裝領航，面板級封裝勢如破竹」趨勢論壇，邀請工研院產科所、矽品、友威科技、台灣杜邦、鈦昇科技及國際知名研究機構Yole多位知名講師，由市場、產業政策與技術面，共同探討新一代封裝技術的發展與應用。

Manz AG亞洲區總經理林峻生表示，5G、AI、車用電子帶動半導體需求迅猛成長，目前載板短缺的情況直到2025年都無法完全解決，也將加速無須載板的扇出型封裝邁入市場。亞智科技投入面板級封裝已有10年時間，希望藉此機會，與IC設計、IDM、封裝、製程與設備業界共同合作，加速FOPLP技術落實，成為先進封裝量產的另一主流。

由IDM產業角度觀察，車用電子與AIoT的需求將持續驅動半導體的發展腳步，幅度較先前的預估值更大。而在不同類型技術階段型演進的時程差異之下，對於封測端的布局必須加緊腳步，跨入先進封測領域，以解決尺寸與生產數量等問題。SEMI預估2022年封裝材料將有3.8%的成長，同時已跳脫IDM或委外代工市場，在IC設計業、設備材料商也有著更多投入。先進封裝需要更多生態系的成員投入，共同尋找技術創新的可能，同時以更少的封裝材料，對應永續與ESG議題，也是業界關注的重點。先進封裝已成為技術差異化的關鍵，各半導體廠、面板廠與IC載板廠均展開相關技術的佈局與運營，希望創造與競爭對手的差異化。半導體業者在晶圓級封裝之外，面板級封裝也逐漸開展，吸引設備業者投入相關領域，亞智科技希望透過前後製程的設備及材料商共同合作與供應鏈一同推動半導體面板級先進封裝製程設備與材料的發展。

台灣為全球半導體的生產重鎮，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，2021年台灣晶圓代工占全球市場63%、封裝則為58%，均居龍頭地位，而IC設計占比為22%，為第二名，在全球IC產業中，僅次於美國。預估台灣半導體2022年成長幅度將達17.7%，規模達到4.8兆元新台幣，整體市場近年內呈現正向樂觀。

在此，智慧型手機是最大的市場，2021年達到1,506億美元，數據中心則以766億美元居次。特別值得注意的是排名第五、規模為516億美元的車用電子，有著33.3%的超高成長率。由市場的觀察中可以看出，台灣半導體產業應該增加應用領域與拓展IC類型，同時加強先進封裝部門的營運，並針對車用封裝進行投資，透過差異化拉開競爭距離。

權威研調機構Yole Developpement市場研究中心分析師Yik Yee Tan表示，隨著半導體製造節點推向2奈米，堆疊式晶片封裝的尺寸要求在20微米至10微米之間，必須特別注意前段製程的奈米尺寸與後段封裝的微米尺寸兩者之間的關係。在市場方面，5G 智慧型移動裝置、車用、醫療等高階應用將驅動先進封裝發展，整體產值將由2021年的321億美元成長至2027年的572億美元，複合年成長率達10.11%。同時，2022年先進封裝的資本支出預估也將達119億美元，占整體收入的38%。