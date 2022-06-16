P2E的新世界！玩遊戲不只為了樂趣...還能賺錢

P2E是什麼?

P2E是 Play to Earn的縮寫，意思是邊玩遊戲邊賺錢。大眾之所以會對P2E感興趣，是因為這裡賺的錢不只是遊戲裡的錢，還包含了現實世界裡的錢。

目前熟知的遊戲交易所大多是將遊戲裡的道具與遊戲幣直接換成現金，像是韓國線上道具交易網itemBay，然而P2E卻不同於這些交易所。

一直以來，我們買賣遊戲道具都是透過其他公司的交易所來交易，而不是透過遊戲公司本身，但P2E模式能讓遊戲公司自己經營交易所、自己進行交易。當然，這並不表示我們能直接從遊戲中賺取1,000韓元(約新台幣25元)或1萬韓元(約新台幣250元)的現金，我們必須先透過遊戲賺取遊戲幣，再將遊戲幣兌換成加密貨幣，最後再把加密貨幣放到加密貨幣交易所後，才能兌換現金。

玩遊戲還能賺錢，無論是誰都會想把P2E當成副業來經營，但一不小心，就很有可能會沉迷於這種賭博般的感 覺。因此韓國已經先行一步透過法規，來控制並且禁止類似P2E這類型的遊戲。

從P2F到P2E

從2021下半年開始，P2E就成為了相當熱門的話題。

然而我們通常玩遊戲是為了P2F，也就是「為了樂趣而遊戲」(Play to Fun)，也習慣為了增加樂趣而花錢購買遊戲道具，甚至購買已經把角色等級練好、能直接闖關的帳號。

既然早就有花錢買遊戲道具或角色的習慣，為什麼P2E到現今才成為話題呢？原因有兩個：

1.官方許可了這種模式。

2. 因為這牽涉到了NFT，使得遊戲裡的道具擁有無可取代的特性。

如果大家都可以很輕鬆地透過玩遊戲來賺錢，那麼玩遊戲就不僅是為了樂趣，更是為了賺錢。之前玩遊戲所獲得的遊戲道具、遊戲裡的不動產、花時間練等級的角色等，全都可以透過NFT來證明，這是屬於我們的數位資產，進而販售這些資產。

P2E聽起來充滿著優點，但實則不然。因為P2E遊戲涉及的不僅是單純的金錢交易，還包含機率型道具、投機性、遊戲法、稅務問題、外匯法等，所以P2E需要克服的難關其實還有很多。

各大遊戲公司進軍NFT市場

2021年8月，MMORPG遊戲《傳奇4》發行了國際版後，遊戲公司娛美德(Wemade)的股價跟年初時相比馬上大漲了871%，漲了八倍之多；同年11月11日，韓國網路遊戲公司NCsoft在電話會議中舉辦第三季業績發表會時，順帶提及了他們正在準備一款跟NFT結合的遊戲，當天NCsoft的股價便漲停。

此外，遊戲公司Gamevil也宣布要投資加密貨幣交易所Coinone；韓國遊戲開發公司Com2uS也在《魔靈召喚》這款遊戲中加入區塊鏈的技術；Kakao Games也宣布他們正在準備NFT交易所。

遊戲公司接二連三地宣布要插旗NFT，而市場對此也以股價大漲作回應。或許股東根本也不奢望企業真的插旗NFT市場，只要他們願意在營運計畫中提到NFT，股東就已經樂開懷了。因此從遊戲公司的立場來看，P2E和NFT顯然已經成為新一代的經營目標了。

邊玩邊賺有哪些優點與缺點?

玩家的好處

站在玩家的角度來看，最大的優點莫過於是能邊玩遊戲邊賺錢。雖然我們可能會覺得玩一個月只賺300∼400美元的收入根本微不足道，但在其他人眼裡，這筆金額已經算是相當不錯了，尤其是因為新冠肺炎疫情而失去工作的人，如果能靠玩遊戲來維持生計的話，那他們短期內就不需要擔心生計，或是找不到工作了。

雖然透過遊戲來賺錢並不是什麼新鮮事，但近期出現的P2E遊戲有兩個之前沒有的特點：

1.能與NFT結合。

2.交易具便利性。

大家可以把透過P2E遊戲所獲得的角色和道具製作成NFT後，安全地販售給其他人，換句話說，大家花費時間與金錢所換來的物品(角色、道具等)，除了能獲得所有權的認可，同時也能將那些物品轉換成現金，這無疑是吸引玩家的最大優點。

大家可能很好奇，將角色與道具做成NFT後販售,跟透過itemBay第三方遊戲交易所販售，究竟有什麼差別？

其實在一般的遊戲裡，無論是我們獲得的道具或是花錢買的道具，這些道具的所有權都不屬於我們，而是屬於遊戲公司。根據韓國網路遊戲公司NCsoft的條款，無論是關於遊戲內容的著作權或其他範疇的智慧財產權，全都歸遊戲公司所有。

然而，只要把遊戲角色與道具製作成NFT，這些物品的所有權就會歸屬於玩家。雖然跟NFT藝術一樣，著作權仍然是屬於遊戲公司的，但製作成NFT後「所有權」將不再屬於遊戲公司。

P2E遊戲的缺點

在菲律賓P2E紀錄片中，玩家說:「我們真的很努力地在玩遊戲。」看在我眼中，他們的行為早已不是為了開心才玩，而是將遊戲視為一種工作。

大家之所以會去玩遊戲，就是為了從中得到樂趣，如果遊戲加入了賺錢的元素，那玩遊戲就會變成一種勞動。 《邊玩邊賺入手NFT》。圖／采實文化提供

如果用遊戲賺錢的規模逐漸擴大，就會開始有人為了要賺更多錢，去雇用別人來幫他玩遊戲。在《天堂》全盛時期，就有人用低廉的薪水去雇用一些工讀生，幫他們賺遊戲裡的遊戲幣跟道具，甚至近幾年，也有許多人利用「自動點擊」(Auto Clicker)的技術，同時讓好幾台電腦24小時「玩遊戲」。

其實，已經有許多遊戲裡的貨幣能媲美現實中的貨幣，因此只要稍一不慎，遊戲幣就有可能跟現實世界一樣，產生通貨膨脹或通貨緊縮的問題。縱使遊戲公司早就在現金跟遊戲道具的模糊地帶裡學過不少教訓，然而，時至今日卻依舊有許多遊戲公司時常出錯。

(本文摘錄自《邊玩邊賺入手NFT》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)