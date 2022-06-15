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鴻海高雄電芯研發暨試量產中心動土 規劃投入60億元

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海高雄電芯研發暨試量產中心正式動土 打造在地產業鏈。記者蕭君暉/攝影
鴻海高雄電芯研發暨試量產中心正式動土 打造在地產業鏈。記者蕭君暉/攝影

鴻海（2317）今（15）日在高雄市政府四維行政中心以虛擬數位科技連線方式，舉行和發產業園區鴻海電芯研發暨試量產中心動土典禮，代表鴻海在台灣打造新能源產業鏈，再達成一個重要里程碑！此電芯研發暨試量產中心預估將投入約新台幣60億元，未來將提供電動巴士、乘用車及儲能電芯等應用所需，產能可以達到1GWh。

本次動土典禮由鴻海科技集團劉揚偉董事長主持，在高雄著名傳統宋江陣開場後，邀請高雄市政府陳其邁市長、高雄市議會曾麗燕議長、羅達生副市長；鴻海D事業群簡宜彬總經理、鴻華先進科技總經理特助郭耀聰共同執鏟，透過「高雄市政府 - 和發產業園區」兩地連線，數位屏幕背景搭配動土現場，虛實結合的方式中圓滿完成，也象徵鴻海在高雄打造綠色新能源上下游產業生態系，奠定了重要基石。

陳其邁表示，電動車是全球發展趨勢，自上任後積極推動高雄電動車產業發展，爭取關鍵大廠投資，高雄將會是鴻海科技集團全球電動車產業布局重要基地，除本次的和發產業園區電芯基地外，也將進駐橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，市府會持續與鴻海攜手合作在高雄建構完整電池、研發、整車輸出生態系，打造高雄成為全球最強電車基地。

劉揚偉表示，今天是鴻海在高雄打造新能源產業鏈，一個最重要的里程碑，希望透過電芯研發暨試量產中心，將整個電池產業鏈從上游的材料、中游的電芯到下游的電池包都在地化的做起來，並以台灣電池產業鏈做出來的電池供應給採用MIH規格的電動車，從而加速台灣整體電動車產業的發展，希望可以拋磚引玉，邀請更多產業夥伴一起建構電池產業，帶動台灣電池的研發與製造技術的發展與茁壯。

鴻海位於和發產業園區的電芯試量產中心預估將投入新台幣60億元，目標2024年第一季量產，將提供電動巴士、乘用車及儲能等電芯應用初期導入時的需求，產能可達到1GWh，未來將視台灣國產化電芯的市場需求持續擴充。

高雄將會是鴻海科技集團全球電動車產業布局重要基地，除本次的和發產業園區電芯基地外，鴻海也將進駐橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，並結合高雄在金屬材料及精密加工等相關產業的基礎，為推動高雄電動車產業鏈，持續提供龐大能量。鴻海也正在加速規劃智慧城市的完整解决方案，將以高雄為示範場域，結合集團本身在電動巴士、車聯網產品研發製造及大數據分析應用等優勢，積極投入智慧運輸產業與應用服務，期待從高雄試點出發，帶領台灣智慧運輸產業生態系走向國際市場。

鴻海 電動車

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