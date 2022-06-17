元宇宙來了！搞懂NFT趨勢找到賺錢之道

NFT不是一時風潮，而是未來趨勢

2021年掀起的NFT熱潮，話題仍在持續延燒中。韓國電影《極速快遞》(SpecialDelivery)，為了宣傳而製作的NFT只花了1秒就全數賣光；韓國男演員姜棟元將自己親手做木工的影片製成NFT販售，並把收入全數捐出；韓國漫畫平台Webtoon上，擁有142億觀看次數的《我獨自升級》也推出NFT，300張作品只花了1分鐘就全數售罄。

2021年，《柯林斯詞典》(The Collins Dictionary)選出的年度詞彙中，「NFT」擠下「元宇宙」成為年度詞彙冠軍，可想而知，NFT已在全球掀起了一陣旋風。

2022年1月，美國舉辦的消費電子展「CES 2022」， 太空產業、食品科技跟NFT都被視為新興的技術領域。正因為NFT在各產業都獲得了極高的關注，新聞媒體也跟上這股熱潮，不斷播報跟NFT相關的新聞。

今年美國消費電子展（CES）最大亮點聚焦自駕車，但隨著元宇宙起飛，NFT討論度也提高。法新社

NFT絕對能成為數位資產的新未來，因為NFT能定義數位資產的所有權屬於誰，這不僅是一項相當大的改變，同時也會是一個嶄新的機會。

儘管NFT可以運用的範圍十分廣泛，卻仍舊被許多人認為可能會泡沫化，是因為大眾只在乎該如何透過NFT來賺錢。

一張看似沒有實質價值的數位畫作，卻能以好幾百億韓元的價格賣出；一支只有10秒的漫畫影片，也能以100億韓元(約新台幣2.5億元)出售，這也難怪大眾會認為NFT只是一時的風潮罷了。

作品能創下高價一定有原因，我們無法斷言這現象是好還是壞，但無論是何種形式的資產，絕對不可能只上漲而不下跌。當大眾對NFT的期待轉為失望後，NFT自然也會跟著泡沫化。

因此無論是對NFT感興趣的企業或個人，都該提前為泡沫化的可能做好心理準備。因為只要提前做好準備，無論之後遇到什麼風險，我們都能想出應對之策。只要度過泡沫化的陣痛期，相信NFT絕對能以更加穩定的形式，融入我們的日常生活中。

《邊玩邊賺入手NFT》。圖／采實文化提供

NFT所帶來的變革不僅限於虛擬資產的買賣，更是要賦予數位資產真正的價值，像是網路內容的著作權、遊戲道具的所有權，甚至是名牌包的保證書等，也正因如此，未來我們賺錢、花錢、用錢的方式等，都將有所改變。

如果「元宇宙」是通往未來的火車，那「NFT」就是 讓我們能搭上那班火車的車票。現在就讓我們一起來了解NFT，迎接截然不同的世界。比起展望未來，親自去體驗並創造的未來一定會更加有趣。

(本文摘錄自《邊玩邊賺入手NFT》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)