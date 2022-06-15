快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工研院攜手陽明交大 發表世界頂尖磁性記憶體技術

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
工研院分別與台積電及陽明交大合作開發新半導體技術，將可應用在未來許多領域。圖／工研院提供
工研院分別與台積電及陽明交大合作開發新半導體技術，將可應用在未來許多領域。圖／工研院提供

工研院在今天宣布已與陽明交大合作研發出工作溫度橫跨近400度的磁性記憶體技術，並發表在VLSI超大型積體技術及電路國際會議，該技術具許多突破性特色，未來在量子電腦、航太領域等前瞻應用與產業上潛力強大。

工研院指出，這次所發表的是新興磁性記憶體高效能運作技術，可以提高記憶體寫入速度、縮短延遲、降低寫入電流與增高使用次數，更已經實驗證實可在127度到零下269度範圍具有穩定且高效能的資料存取能力。

工研院說，如此橫跨400度溫度的穩定存取能力，最有望應用在航太領域，同時未來發展量子電腦技術上，也能夠更適用，對於台灣半導體產業在世界占據關鍵位置又多了一重不可或缺的地位。

此外，工研院也與台積電合作開發出世界前瞻的自旋軌道扭矩磁性記憶體（Spin Orbit Torque Magnetoresistive Random Access Memory；SOT-MRAM）陣列晶片，達成0.4奈秒高速寫入、7兆次讀寫之高耐受度，比歐洲最大的半導體研究機構比利時微電子研究中心多100倍，還有超過10年資料儲存能力等特性。

工研院 記憶體

延伸閱讀

工研院攜手台積電 開發前瞻磁性記憶體

工研院成立淨零永續學校

工研院攜手6大公協會組聯盟 培育淨零人才

打造產業新尖兵 勞動部揪工研院為業界培育

相關新聞

為何要認識NFT？ NFT是怎麼變成錢的？

雖然現今大眾最關心的都是NFT藝術作品，但在未來，小至各種保證書、大至不動產交易，NFT將會被運用到我們日常生活中的各領域。

客戶盼分散風險 欣興董座：3年內評估擴海外生產據點

各界關注近期供應鏈議題與半導體相關產業逐步增加他國在地製造趨勢，欣興（3037）董座曾子章今（15）日在股東會後接受訪問...

工研院攜手陽明交大 發表世界頂尖磁性記憶體技術

工研院在今天宣布已與陽明交大合作研發出工作溫度橫跨近400度的磁性記憶體技術，並發表在VLSI超大型積體技術及電路國際會...

鴻海衝刺電芯 投資60億拚2024年達1GWh

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（15）日出席台灣電芯研發暨試量產中心動土儀式，他致詞表示，將以Model T出發，打造高...

工研院攜手台積電 開發前瞻磁性記憶體

工研院今天宣布，與晶圓代工龍頭廠台積電合作，開發前瞻的自旋軌道扭矩磁性記憶體（SOT-MRAM）陣列晶片，可應用於人工智...

今年台灣通訊整體產值達4.45兆 台灣5G產業占55%

資策會產業情報研究所（MIC）預估今年全球通訊產業將達7,248億美元（約21兆新台幣），成長1.2%，展望今年台灣通訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。