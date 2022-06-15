鴻海衝刺電芯 投資60億拚2024年達1GWh

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（15）日出席台灣電芯研發暨試量產中心動土儀式，他致詞表示，將以Model T出發，打造高雄成為智慧城市完整解決方案的示範產域，成為智慧城市整城輸出的典範，進一步輸出到國際。

劉揚偉表示，會前與高雄市長陳其邁交流，對於如何讓高雄成為智慧城市的典範，他非常興奮，很怕致詞拖稿講太久。

他指出，在三月同一個場次舉辦Model T交車儀式，很喜歡這個氛圍，他也非常肯定高雄市長陳其邁建設高雄用心，翻轉百年港都、轉型升級，鴻海與市府從洽談到動土只花了四個月的時間，凸顯出鴻海在高雄建設電動車產業鏈的決心，將把高雄建設成鴻海在全球電動車產業的重要基地。

鴻海將以高雄和發產業園區為出發點，在此園區投資至少60億台幣在電芯研發暨試量產中心，2024年第一季可以達到1GWh的產能，目標是國產E-bus、商用車、儲能電芯的應用，希望把台灣產業鏈從上游材料、中游電芯到下游電池包都能夠在地化做起來。

劉揚偉強調，「目標一定要在地化，這樣才可以促進當地的繁榮。」

鴻海會聚焦EV與軟體，且軟體是鴻海布局的核心，未來也會強化高軟園區，將攜手國際大廠擴大高軟的規模。最後他指出，鴻海將以Model T出發，打造高雄成為智慧城市完整解決方案的示範產域、成為智慧城市整城輸出的典範，進一步輸出到國際。