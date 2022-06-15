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今年全球筆電出貨2.2億台年衰退10.3% 商用電競PC較佳

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）預估2022年全球筆電出貨2.2億台，較2021年衰退10.3%，全球桌機出貨7,984萬台，衰退2.7%，資策會表示，台灣PC出貨受到上半年缺料、通膨、戰爭等全球性因素影響，出貨量較去年同期明顯下滑，預估今年筆電出貨1.78億台，衰退11%，不過受惠於出貨動能遞延以及傳統旺季效應，預期下半年出貨量恢復正成長。

資策會於6月15至27日舉行《35th MIC FORUM Spring韌力》線上研討會，觀測主要資訊產品，資策會預估2022年全球筆電出貨2.2億台，較2021年衰退10.3%，全球桌機出貨7,984萬台，衰退2.7%。資策會表示，歷經2020年、2021年疫情驅動PC市場高成長，本來即預期2022年宅經濟效益收斂，卻遭逢俄烏戰爭、中國大陸實施封控等影響，加劇全球經濟衰退與通膨，降低市場消費信心。

產業顧問林柏齊指出，產品組合成為2022年影響PC品牌市占關鍵，商用、電競PC占比高的品牌廠更具優勢，Chromebook主力品牌廠較弱勢，另外，隨著M1系列自製晶片持續更新，Apple下半年出貨大增，預估Apple PC市占持續成長，其筆電市占將成長1.5%。

此外，資策會也指出，台灣PC出貨受到上半年缺料、通膨、戰爭等全球性因素影響，出貨量較去年同期明顯下滑，預估2022年筆電出貨1.78億台，衰退11%，不過受惠於出貨動能遞延以及傳統旺季效應，預期下半年出貨量恢復正成長。桌機部分，2022年台灣出貨量為4,379萬台，衰退1.4%，展望下半年，傳統旺季效應及CPU、GPU新品上市使出貨量得以微幅提升。產業顧問林柏齊觀察，受到通膨與各國央行升息影響，2022年挖礦需求轉弱，電競PC顯卡貨源轉趨穩定，預期隨著下半年顯卡新品持續推出，將帶動電競PC出貨與營收成長。

資策會 筆電 通膨

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