今年全球半導體成長10.4% 台灣半導體成長17.5%

資策會產業情報研究所（MIC）預估全球半導體市場規模達6,135億美元，成長率10.4%，資深產業分析師鄭凱安表示，上半年出現消費性電子需求銳減，長期仍有5G、AI、物聯網、車用電子等新興應用驅動半導體產業穩定成長，並估今年台灣半導體產業表現優於全球，預估產值達4.36兆新台幣，成長率17.5%，其中IC設計今年產值將正式突破新台幣1兆元，成為台灣另一個兆元產業。

資策會於6月15日至27日舉行《35th MIC FORUM Spring韌力》線上研討會。觀測2022年半導體產業趨勢，預估全球半導體市場規模達6,135億美元，成長率10.4%，資深產業分析師鄭凱安表示，2021年半導體晶片需求遽增、產能供不應求，引發供需失衡、交期延長與產品漲價，帶動市場規模與業者營收大幅成長，成長動能延續至2022年，即使上半年出現消費性電子需求銳減，長期仍有5G、AI、物聯網、車用電子等新興應用驅動半導體產業穩定成長。

至於晶片供需失衡問題，2022年將持續，但隨著晶圓廠積極擴產，以及短期需求收斂，2023年供需可望趨於穩定。

此外，資策會MIC表示，2022年台灣半導體產業表現優於全球，預估產值達4.36兆新台幣，成長率17.5%。次產業以IC製造全年營收成長幅度最高，達25%，主要來自上半年價格增長以及新建置產能導入，產值近2.2兆新台幣。

資深產業分析師鄭凱安表示，由於供不應求，產能利用率達到滿載，晶圓代工價格維持在高點，隨著晶圓廠持續擴增產線與調漲價格，營收呈現逐季成長，使2022年台灣IC製造產業季營收穩定突破200億美元大關。

觀測台灣IC設計產業，2021年因供不應求，出貨量與價格大幅增長，產值已超過新台幣一兆元，正式成為台灣另一兆元產業，2022年由於各類型晶片需求仍處於高點，全年營收將持續成長，根據資策會MIC預估，將成長10~15%，產值達1.27兆新台幣。資深產業分析師鄭凱安表示，需留意消費性電子需求滑落帶來的衝擊，面對全球通膨、疫情以及歐洲戰事等負面影響，晶片與終端業者都可能再下修全年出貨目標，IC設計業者將面臨更大的高庫存與營運成本壓力。