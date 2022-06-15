快訊

營造台美關係穩健形象 民進黨砸錢找華府兩大王牌公關

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

國台辦稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒 暫停進口1周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前科技部長陳良基 將擔任世界先進獨董

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
前科技部長陳良基擔任世界先進獨立董事。圖/聯合報系資料照片
前科技部長陳良基擔任世界先進獨立董事。圖/聯合報系資料照片

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）14日股舉行股東常會，增選一名獨立董事，由前科技部長，現任台大教授陳良基擔任。

世界股東常會也順利通過承認去年財報及盈餘分配案。全年合併營收約為439.5億元，稅後純益約118.2億元，每股純益7.14元，創歷年新高，股東會通過每股配發4.5元，也是歷年最高水準。

世界今年5月營收53.2億元，月增18.6%，年增56%，創單月新高，主因晶圓出貨量增加，加上產品組合較佳，帶動5月營收成長。

世界累計今年前五月營收232.97億元，年增47.8%。世界預估本季合併營收以新台幣29兌換 1美元為計算基礎，介於152億至156億元，因累計4月與5月營收合計98.06億元，財測達成率達62%至64%，6月營收53.94億元以上就能達標。

營收 晶圓代工廠

延伸閱讀

世界股價抗跌 7月4日除息

科技部長吳政忠率團訪美 聚焦精準健康領域合作

世界先進5月營收53.2億元 再創單月新高

科技部長領軍 前進美生技展

相關新聞

2017年川普才上任 台積已接觸亞利桑納州 但「他說」張忠謀2005年就規劃赴美設廠

台積電海外布局動見觀瞻，特別是耗資120億美元（近3600億台幣），興建中的美國亞利桑納州鳳凰城5奈米晶圓廠。

台積電劉德音罕見投書外媒 為何引用這篇價值7萬元的神祕報告

台積電（2330）董事長劉德音近期罕見投書《Fortune》雜誌，重申半導體「黃金十年」願景，業界認為，劉德音投書外媒背後是希望傳達台積電扮演的普世價值，他引用一份相當特殊、價值近約7萬元（企業購買版上看13萬元）的研究報告，讓投資人看到半導體產業的未來三大成長亮點，包括高速運算、AR/VR應用、以及新的架構帶來材料創新。

前科技部長陳良基 將擔任世界先進獨董

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）14日股舉行股東常會，增選一名獨立董事，由前科技部長，現任台大教授陳良基擔任。

海英俊示警：黑天鵝很多

台達電董事長海英俊昨（14）日於股東會上示警，現在「黑天鵝」很多，連「灰犀牛」都跑出來，即便缺料問題有些緩解，不過美國塞...

台達電電動車業務 展望樂觀

台達電董事長海英俊昨（14）日指出，隨著中國大陸逐步解封，缺料情況也開始趨緩，而公司近年來積極衝刺電動車市場，估計相關業...

滙豐：看好亞洲科技三族群

滙豐看亞洲科技產業，認為產業修正趨勢還未充分反映，最看好iPhone、記憶體、電動車等三大族群，但建議規避個人電腦（PC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。