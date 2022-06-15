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前科技部長陳良基 將擔任世界先進獨董
專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）14日股舉行股東常會，增選一名獨立董事，由前科技部長，現任台大教授陳良基擔任。
世界股東常會也順利通過承認去年財報及盈餘分配案。全年合併營收約為439.5億元，稅後純益約118.2億元，每股純益7.14元，創歷年新高，股東會通過每股配發4.5元，也是歷年最高水準。
世界今年5月營收53.2億元，月增18.6%，年增56%，創單月新高，主因晶圓出貨量增加，加上產品組合較佳，帶動5月營收成長。
世界累計今年前五月營收232.97億元，年增47.8%。世界預估本季合併營收以新台幣29兌換 1美元為計算基礎，介於152億至156億元，因累計4月與5月營收合計98.06億元，財測達成率達62%至64%，6月營收53.94億元以上就能達標。
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