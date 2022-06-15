前科技部長陳良基 將擔任世界先進獨董

台積電（2330）董事長劉德音近期罕見投書《Fortune》雜誌，重申半導體「黃金十年」願景，業界認為，劉德音投書外媒背後是希望傳達台積電扮演的普世價值，他引用一份相當特殊、價值近約7萬元（企業購買版上看13萬元）的研究報告，讓投資人看到半導體產業的未來三大成長亮點，包括高速運算、AR/VR應用、以及新的架構帶來材料創新。

2022-06-15 10:22