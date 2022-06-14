比特幣雪崩 全球首富馬斯克也賠到了

比特幣今（14）日持續下跌，一度回測2萬美元、20834美元關卡，續創2020年12月以來的最低水準，今年以來比特幣跌幅已超過五成。由於特斯拉擁有約4.2萬枚比特幣，平均購買價格為31620美元，未實現虧損已逼近三成。

至截稿前比特幣價格略為回升至22552美元。今年二月，特斯拉還購買了價值15億美元的比特幣。特斯拉執行長馬斯克還在Twitter上推廣比特幣和其他數字貨幣。

不只是在比特幣上虧到，近期馬斯克在給員工的內部備忘錄示警，特斯拉在供應鏈亂象的衝擊下，「本季的營運環境非常艱困」，還希望員工幫助公司重新站穩腳步。馬斯克在上周末發送給員工的電郵說，本季來的營運環境相當非常艱難，主因是供應鏈亂象和大陸產能受阻的衝擊。

馬斯克還呼籲員工團結起來。過去幾周特斯拉上海廠在嚴格疫情封控措施下已大幅降低產量，但現在正逐步回到產能全開的水準。特斯拉的德州奧斯汀廠也正在大幅提升產能，特斯拉的柏林廠已生產近1,000輛車。加州廠也創下單日的產量紀錄。

和碩（4938）為特斯拉供應商之一，明日將舉辦股東會，會上對於未來展望也將是市場關注焦點。