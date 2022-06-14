快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

比特幣雪崩 全球首富馬斯克也賠到了

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

比特幣今（14）日持續下跌，一度回測2萬美元、20834美元關卡，續創2020年12月以來的最低水準，今年以來比特幣跌幅已超過五成。由於特斯拉擁有約4.2萬枚比特幣，平均購買價格為31620美元，未實現虧損已逼近三成。

至截稿前比特幣價格略為回升至22552美元。今年二月，特斯拉還購買了價值15億美元的比特幣。特斯拉執行長馬斯克還在Twitter上推廣比特幣和其他數字貨幣。

不只是在比特幣上虧到，近期馬斯克在給員工的內部備忘錄示警，特斯拉在供應鏈亂象的衝擊下，「本季的營運環境非常艱困」，還希望員工幫助公司重新站穩腳步。馬斯克在上周末發送給員工的電郵說，本季來的營運環境相當非常艱難，主因是供應鏈亂象和大陸產能受阻的衝擊。

馬斯克還呼籲員工團結起來。過去幾周特斯拉上海廠在嚴格疫情封控措施下已大幅降低產量，但現在正逐步回到產能全開的水準。特斯拉的德州奧斯汀廠也正在大幅提升產能，特斯拉的柏林廠已生產近1,000輛車。加州廠也創下單日的產量紀錄。

和碩（4938）為特斯拉供應商之一，明日將舉辦股東會，會上對於未來展望也將是市場關注焦點。

特斯拉 比特幣

延伸閱讀

不妙？特斯拉取消在中國3場在線招聘

女車震後染性病 法院判保險公司賠1.54億元…連馬斯克也斥瘋狂

習近平訪四川時機敏感 特斯拉禁入成都市區

特斯拉上海廠 產能恢復百分百

相關新聞

新電信三雄近身肉搏戰開打 徐旭東：三家競爭強度更強

遠傳（4904）今（14）日股東會通過每股配發3.25元現金股利，展望未來新電信三雄時代，遠傳董事長徐旭東表示，三家業者...

集邦：下半年消費規MLCC價格恐續跌3到6%

據集邦（TrendForce）研究顯示，高通膨問題導致物價居高不下，無助於支撐下半年旺季的需求，其中以手機、筆電、平板、...

SEMI：今年全球晶圓廠設備支出突破1,090億美元 創新高

SEMI國際半導體產業協會在今(14)日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告 (World Fab Forecast) 中指...

SEMI：全球晶圓廠設備支出今年衝千億 台灣占第一

SEMI國際半導體產業協會於今（14）日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告 中指出，2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將...

世界先進股東常會照案通過 增選獨董陳良基

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）今（14）日上午舉行股東常會，議案皆照案通過，並增選一名獨立董事陳良基。

放棄蘋果Apple Watch、iPad單？仁寶：完全沒這回事

蘋果單變難吃？仁寶（2324）14日傳出將退出蘋果供應鏈，因為訂單利潤率不佳，已經解散調離相關部門人力，對此雖仁寶發言管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。