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高鐵新竹車站專二地上權 聯發科今正式簽約

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
高鐵新竹車站專二地上權示意圖。圖／第一太平戴維斯提供
高鐵新竹車站專二地上權示意圖。圖／第一太平戴維斯提供

交通部鐵道局辦理之「高速鐵路新竹車站特定區車站專二開發經營案」今（14）日正式簽約，由聯發科新成立專案公司「旭源投資」完成簽約事宜，預計投資金額達90億元，未來規劃成科技城市新地標。

第一太平戴維斯表示，科技業前景看好帶動科學園區營收快速成長，2021年新竹科學園區進駐廠商營業額達到1.58兆，年增率27%，園區的進駐率更是長期額滿，因此近期科技廠多選擇在園區外拓展辦公空間，主要集中在竹北市，包括新竹高鐵特區的華邦電（2344）與慧榮科技總部大樓、新竹縣政府規劃的竹北AI智慧園區則成功引資智邦（2345）、緯創（3231）等科技大廠建置辦公大樓，另外，台元與昌益科技園區也相當受到歡迎。

「新竹專二地上權案」位於新竹高鐵站第一排，為70年地上權案，土地面積5,252坪，最高允建樓地板面積達1.8萬坪，未來聯發科技（2454）將投入90億元，以「城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳」等四個城市概念，規劃該案成為科技城市新地標，透過高鐵的交通優勢，吸引北部優質人才，全案預計在2027年完工啟用。

第一太平戴維斯黃瑞楠董事長表示，新竹的產業動能以及高科技人才含金量，位居全台之冠，再加上大面積土地難尋，地上權正受到長期持有的自用型廠商或專業投資人青睞，近2年鐵道局釋出的幾宗地上權陸續成功招商。

此外，接下來還有位於新竹高鐵站前的新竹專一地上權案，將於8月截標，預估開發面積可達3.2萬坪，投資金額上看160億元，兩大地上權案的成功招商，將進一步推升新竹高鐵站站區整體發展。

地上權 高鐵

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