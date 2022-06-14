群創攜手12所重點大學校院 培育菁英人才

顯示科技發展日新月異，專業人才培育也需與時俱進。群創光電（3481）積極培育數位轉型人才，持續深化產學合作，群創今（14）日啟動2022「極致獨角獸計畫之群創人才方程式」計畫，邀集教育部技術及職業教育司楊玉惠司長以及12所大學校院的校長與貴賓，包含南臺、崑山、遠東、長榮、樹德、正修、高苑、吳鳳、育達、敏實、明新、城市等共同盛大出席參與，透過啟動儀式致力為新世代人才培育共同努力，擴大提升國際競爭力。

群創總經理楊柱祥表示：「人才是群創邁向ESG永續發展最重要的後盾，為接軌國際及強化國家人才競爭力，群創貫徹3Vs經營策略之Share Value『永續核心‧社會共榮』理念，積極落實人才培育，今年群創培育菁英人才再升級，制定『極致獨角獸計畫之群創人才方程式』計畫，透過攜手大學校院共同推動人才培育，打造雙軌專業實務，致力厚植企業人才永續發展。」

教育部技術及職業教育司楊玉惠司長表示：「每年有1000多位應屆畢業生加入群創所創造的高科技職場與國際產業舞台。由此可見，科技院校培育的學生已是前瞻專業技術的菁英人才，落實產學無縫接軌，為學生打造職涯踏實穩定的第一步。希望透過群創今年的『極致獨角獸計畫之群創人才方程式』，讓學生能經由校園實習機會，扎根技職，落實學用連結，深入了解未來的職涯發展，共創學生、校方、產業的三贏局面。」

群創自2014年起，即深耕校園、產學攜手、扎根技職，過去8年共累計培育近千名優秀學生。今年群創透過人才培育之「極致獨角獸計畫之群創人才方程式」徵才計畫，提供學生許多獎助方案及職缺選擇，如包括大三提供5萬獎學金並投入實務課程培育，通過面試大四至群創實習，經評核與學習發展，立即接軌就業，鼓勵畢業轉正且留任群創，朝工程師領域發展，除實習年資可併於工作年資，更加發畢業滿兩年留任獎金。另有「產攜助學金」提供大學生四年24萬助學金，等於可免繳大學學費，讓新鮮人一入學就放心，四年安心學習，並已提早在群創找到職涯方向。