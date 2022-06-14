新電信三雄近身肉搏戰開打 徐旭東：三家競爭強度更強

遠傳（4904）今（14）日股東會通過每股配發3.25元現金股利，展望未來新電信三雄時代，遠傳董事長徐旭東表示，三家業者比五家業者競爭強度更強，進入近身肉搏戰。

電信產業20多年來變化多端，徐旭東認為，遠傳持續永續經營，關鍵在於通訊業需要科技技術同時滿足客戶需求，敏捷的提供創新服務，同時未來要更強調大數據跟數位化，來提升競爭力。

徐旭東認為，新三雄時代，三個業者競爭強度會比五個業者還高，因為三大規模差不多，都綁在一起，靠很近，是近身肉搏戰。

遠傳總經理井琪表示，電信業轉型是必要的，轉型後遠傳定義自己是科技服務公司，要以科技力來驅動成長，一方面遠傳是消費市場起家，消費市場還是重中之重，要從科技服務走到數位服務，打造行動生活圈，讓各個年齡層都可以感受遠傳用心的服務與態度。

井琪表示，另一方面就是第二成長曲線「新經濟」，近年遠傳在公部門拿下不少專標案，公部門也看到遠傳能力，尤其在國家推動淨零碳排，遠傳要積極推動綠色資通訊，轉型淨零資通訊，與產業建立ESG生態圈，智慧城市變成智慧永續城市，智慧國家變成智慧永續國家，遠傳要靠科技力跟數位能力，來推動產業跟政府ESG轉型。

談亞太電信（3682），徐旭東認為，遠傳是一個合併起來的公司，過往就合併很多次，此次合併亞太電信是雙贏政策，有人講合併價格對不對，基本上要評論人家的話，自己也要衡量一下，他合併的價格（台灣大合併台灣之星）也低的不得了了，只講人家，不講自己如何，就像我講你吃太多了，但我自己一直在吃，要公平。

井琪則指出，遠傳合併非常多次，都非常重視尊法、誠信與互惠，合併就像結婚，要你情我願，雙方都可以同意的價格以及合意，才可以進行。

關於5G資費競爭，井琪表示，電信業者競爭各有各的招式，但要回歸自己做生意的成本，殺價是否能獲利，過去即使兩小低價競爭，也難以為繼，希望三雄回歸健康正常的競爭，未來電信三雄規模都差不多，用價錢競爭，格調就不夠高了，因為價格絕非唯一選項，未來會有多元資費選擇，但不會做不理性競爭。

有媒體問到升息問題，徐旭東表示，任何經濟上的問題如果純粹靠金融政策來調整，是滿辛苦的，因為經濟的問題還是供需的狀況不調和所致，升息是一個工具，因為通膨已經到8%以上，個人消費吃不消，需要一些措施來調整，但如果僅靠金融政策來帶動其他政策，還是滿辛苦的。

至於美股、台股都重挫，對於下半年景氣看法，徐旭東表示，美元太強了，運氣好的是我們都跟著美金走，下半年應該不會太差，但樂觀中也要帶一點謹慎。