SEMI：今年全球晶圓廠設備支出突破1,090億美元 創新高

SEMI國際半導體產業協會在今(14)日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告 (World Fab Forecast) 中指出，今年全球前端晶圓廠設備支出總額將較前一年成長20%，創下1,090億美元新高紀錄，繼 2021年大幅成長42%後，連續三年成長；2023年的晶圓廠設備支出預計也將持續成長。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「半導體市場近期雖然受到終端需求變化、通膨等因素影響，部分電子商品出現短期庫存調整，但根據全球晶圓廠預測報告，受惠車用電子、HPC等應用需求仍然熱絡，半導體產業整體發展長期趨勢仍具成長動能，全球晶圓廠設備市場預估將持續成長，並可望衝破千億美元大關」。

台灣預計成為今年晶圓廠設備支出領頭羊，總額較去年成長52%來到340億美元；韓國則以7%增幅、總額255 億美元排名第二；中國170億美元，相比去年高峰下降 14%。

歐洲/中東地區今年支出則可望創下該區歷史紀錄，達93億美元，雖然不比其他前段班地區，但其投資同比成長大幅提升，達176%。預計台灣、韓國和東南亞2023年的設備投資額都將創下新高。

另外報告中也顯示，美洲地區晶圓廠設備支出，將於2023年達到總額93億美元，年增率達13%，延續2022年較前一年成長19%的力道，連續兩年穩坐全球晶圓廠設備支出第四位。

根據SEMI 全球晶圓廠預測報告，全球晶圓設備業產能持續成長，繼2021年提升7%後，今年持續成長8%，2023年也將有6%的漲幅。上次年增率達8%需回溯至2010年，當時每月可產1,600 萬片晶圓（8吋），相較之下2023年每月預估產能2,900 萬片晶圓（8吋）成長許多。

代工部門也一如預期，將是2022年和2023年設備支出的最大宗，約占53%，其次是記憶體2022年的33%以及2023年的34%。絕大部分產能成長也將集中於此兩大部門。

6月出版的最新SEMI全球晶圓廠預測報告涵蓋全球超過1,400家廠房和生產線，之後可能開始量產的133家廠房及生產線也包含在內。