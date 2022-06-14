台達董座：今年電動車動能沒問題
台達電（ 2308 ）今（14）日舉辦股東會，台達電董事長海英俊表示，今年電動車還是成長很快，年增四成、五成以上。
他說明，去年電動車基期比較低，今年大問題就是長短料，所以很多情況下像是馬達、Inverter（逆變器）做好了，卻因為缺晶片慢一點出。
但現在客戶下游長短料有開始減緩，電動車已經是趨勢，如GM、福特也花很多精神去開發電動車，台達歐美日訂單都在手，就是慢慢出貨，「所以今年電動車動能沒有問題」。
對於通膨與升息看法，海英俊也表示，這對全球經濟都有影響，在過去幾年疫情下，從2008年金融危機開始，金融市場上都是錢太多所以導致通膨。但經濟總是會有循環，對消費端來說東西變貴，像美國汽油漲到五美元/加侖，一家戶每年就多花二千多塊美金，對每個月只有三千美元的家庭來說，就沒有多餘的錢去買必需品。
他指出，尤其美國都上下班開車，預估這將對快時尚（fast fashion）有影響，但所幸台達是B2B居多 「當然會受影響，但企業端影響還是相對小一點」。
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