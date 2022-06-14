技嘉股東會 葉培城：通膨太可怕了 下半年要審慎

技嘉（2376）今（14）日舉行股東會，針對第2季與下半年展望？董事長葉培城會後表示，第2季是比原先預測的還不好一些，因為俄烏戰爭，與通膨太可怕了，目前狀況還在持續當中，下半年，只能審慎，不敢太過樂觀，這狀況還在持續，現階段大家都有庫存在，還有變數。

針對輝達（Nvidia）新的顯示卡是否遞延？他說，是有這樣的風聲，是不是確定，不敢講，有聽到，有可能，因為也是聽到的，加上又有庫存水位，但是技嘉還沒收到正式通知。

對於今年網通伺服器事業的展望，是不是仍然大幅成長？他說，要保守一點，因為歐洲市場的占比高，歐洲這一波俄烏戰爭影響比較大一些，不敢講像過去一樣有50%成長，但是兩位數成長不成問題。

對於中國大陸封城影響？他說，這議題比較敏感，有影響，還在持續。對於美國CPI指數升高，影響電子業？他說，這是大環境使然，通膨狀況一定要更快速、大力解決，短期衝擊是有的。