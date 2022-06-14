台達海英俊：若沒太多黑天鵝 兩位數成長不是問題
台達電（2308）今（14）日舉辦股東會，台達電董事長海英俊表示，今年目標營運兩位數成長，「雖然現在黑天鵝滿天飛，經營團隊要努力，若黑天鵝不是太多、太大的話，兩位數成長不是問題。」
台達電今日股東會通過配發每股5.5元現金股利。面對股東詢問車電、儲能展望，海英俊表示，這兩項都是新業務、未來發展潛力很大，台達花了大量投資與人力在機器設備，「現在佔比不大，車電占比5%以上、儲能才剛開始。」
至於上海封控影響方面，海英俊說明，這部分是有影響，但是影響沒這麼大，要謝謝經營團隊與各廠長的努力，現在大部分的貨都已經交了。
股東詢問存貨增加2.8倍，海英俊指出，以前存貨看得很緊，疫情之下放鬆一點，有些能買的就早一點買，主要是因應疫情關係。但他強調，「存貨不會壞，過期如90天之後會有存貨準備，但是他不會爛」。台達不是為了投機、後面是有訂單支持。
海英俊也一一說明台達電三大事業布局，在電源及零組件方面，台達電早在十多年前已開始深耕電動車市場，從第一階段的電源轉換器開始做起，主打Delta inside，至今已堂旁邁入第二階段的電力電子產品，提供國際各大廠電動車的驅動馬達與馬達控制系統，實現了Powered by Delta，在台達下一階段的目標，將是透過策略聯盟，與合作夥伴推出以驅動馬達、馬達控制、減速器及其他部件的多合一的電動車解決方案，以打造Driven by Delta的低碳未來。
海英俊指出，在基礎設施方面，台達投入充電樁開發十餘年，全球出貨超過100萬台，客戶涵蓋國際一線車廠、各大營運商以及多國政府單位。去年台達更是協同北基國際旗下充電站品牌「Tail特爾電力」，一同在國道一號的西螺服務區北上加油站，建立台灣首座高速公路電動車快充站，一舉吹響了國內傳統加油站轉型的號角。
在自動化設施方面，台達去年收購了專精於影像控制及商業智慧分析解決方案的加拿大公司March Networks及其各國子公司100%股權，有了March Networks的加入後，透過其強大的影像控制服務及商業智慧分析能力，將進一步拓展台達在智慧建築、及智慧城市的多元應用，使台達在物聯網智慧解決方案的布局更完善。
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