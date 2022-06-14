台達海英俊：若沒太多黑天鵝 兩位數成長不是問題

台達電（2308）今（14）日舉辦股東會，台達電董事長海英俊表示，今年目標營運兩位數成長，「雖然現在黑天鵝滿天飛，經營團隊要努力，若黑天鵝不是太多、太大的話，兩位數成長不是問題。」

台達電今日股東會通過配發每股5.5元現金股利。面對股東詢問車電、儲能展望，海英俊表示，這兩項都是新業務、未來發展潛力很大，台達花了大量投資與人力在機器設備，「現在佔比不大，車電占比5%以上、儲能才剛開始。」

至於上海封控影響方面，海英俊說明，這部分是有影響，但是影響沒這麼大，要謝謝經營團隊與各廠長的努力，現在大部分的貨都已經交了。

股東詢問存貨增加2.8倍，海英俊指出，以前存貨看得很緊，疫情之下放鬆一點，有些能買的就早一點買，主要是因應疫情關係。但他強調，「存貨不會壞，過期如90天之後會有存貨準備，但是他不會爛」。台達不是為了投機、後面是有訂單支持。

海英俊也一一說明台達電三大事業布局，在電源及零組件方面，台達電早在十多年前已開始深耕電動車市場，從第一階段的電源轉換器開始做起，主打Delta inside，至今已堂旁邁入第二階段的電力電子產品，提供國際各大廠電動車的驅動馬達與馬達控制系統，實現了Powered by Delta，在台達下一階段的目標，將是透過策略聯盟，與合作夥伴推出以驅動馬達、馬達控制、減速器及其他部件的多合一的電動車解決方案，以打造Driven by Delta的低碳未來。

海英俊指出，在基礎設施方面，台達投入充電樁開發十餘年，全球出貨超過100萬台，客戶涵蓋國際一線車廠、各大營運商以及多國政府單位。去年台達更是協同北基國際旗下充電站品牌「Tail特爾電力」，一同在國道一號的西螺服務區北上加油站，建立台灣首座高速公路電動車快充站，一舉吹響了國內傳統加油站轉型的號角。