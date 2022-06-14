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競爭對手反對遠亞合併案？徐旭東：not your business

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
遠傳電信今日舉行股東會。記者馬瑞璿／攝影
遠傳電信今日舉行股東會。記者馬瑞璿／攝影

遠傳今（14）日舉行股東會，針對市場都關心的遠傳亞太電信合併案，董事長徐旭東說，「我們跟亞太電信合併是一件快樂的事，亞太也很希望。有些公司出來講話，我也搞不懂，這跟他又沒關，It’s not your business。」

台灣電信業今年兩大重要合併案，一個是台灣大哥大併購台灣之星，另外一個是遠傳合併亞太電信。兩項合併案都已送主管機關NCC（國家通訊傳播委員會）審核。

比較令市場關注的是，台灣大對於遠亞合併案，一直持反對態度。

亞太電信是在4G時代引進台灣大持股，然而，進入5G時代，亞太最後選擇與遠傳結盟，這段錯綜複雜的關係，讓台灣大、遠傳都持有亞太電信股權。而台灣大先前也在亞太電信股東臨時會上表態「不同意」，市場持續關注，三方如何結束這段錯綜復雜的姻緣。

在今日股東會上面，徐旭東提及，合併之後會有最大頻譜綜效，從這個角度來說，合併是好事；對於競爭對手提出反對聲音，他說，「我們合併亞太也很自然，有些公司出來講話，我也搞不懂，他自己也是要合併，It’s not your business。不通、不通，不知道從哪個學校出來的。」認為反對者的邏輯不通。

總經理井琪指出，「跟亞太合併就是善用資源，我們是天作之合，他們的700、2600MHz頻譜都在我們隔壁，頻譜相連是很大的好處，我們只需要一套設備，就可以減少非常多基地台設備。」

尤其，在全球講究淨零碳排的現在，電信業者整併之後，如果能整合基地台設備，自然也會讓降低基地台整體用電。

井琪說，「我們一年用電6億度，基地台占總用電量71%，其他同業也是類似情況，這對於節能減碳有直接的效果，當然，我們資本支出整合，可以更有效地運用網路資本，可以增進獲利，也可以將獲利轉投資到新服務，最大受益者是消費者。」

未來的電信產業會從「三大兩小」變為「三大」，徐旭東認為，這絕對會增加競爭力，「我對遠傳有信心，對遠傳的將來更有信心、期望，有更好的發展。」

遠傳 亞太電信 台灣大哥大

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