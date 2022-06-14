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台積電憂跳電是被踹一腳？王美花尷尬微笑、未回應

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花今（14）日於廣播節目表示，台積電沒有停電危機，科學園區都是給予最好的保護，台積電也有自己的不斷電系統。至於是否認為被台積電踹一腳？她則尷尬微笑，未正面回應。截取至網路
經濟部長王美花今（14）日於廣播節目表示，台積電沒有停電危機，科學園區都是給予最好的保護，台積電也有自己的不斷電系統。至於是否認為被台積電踹一腳？她則尷尬微笑，未正面回應。截取至網路

台積電（2330）董事長劉德音日前提出對於台灣跳電的擔憂。經濟部長王美花今（14）日於廣播節目表示，台積電沒有停電危機，科學園區都是給予最好的保護，台積電也有自己的不斷電系統。至於是否認為被台積電踹一腳？她則尷尬微笑，未正面回應。

談到今年水電狀況，王美花說，今年上半年一直下雨，水庫都是滿的。至於近期停電原因，她認為，可分為工程施工失誤、鳥獸碰觸、天災打雷等，像是昨（14）日高雄停電就是因為台鐵外包商挖斷管線，經濟部在客觀分析停電原因後其實不會緊張，「當然是希望台電每年精進，把事故降低。」

台積電8日舉行股東常會，劉德音指出，不會擔心無電力可生產，但容易跳電確實是現在看到的現象；台積電每個廠區都有備用電力，在電力危險時也配合啟動發電到台電電網，未來台積電也會持續增加備用電量。

對於台積電說法，王美花則說，科學園區是超高電網，由變電站直接送到各廠房，因此除非是像曾經被廠商挖斷的意外，很少發生大停電意外，既使如此也可以透過雙迴路切換、廠商不斷電系統備援等。

媒體人周玉蔻追問，劉德音是否應該為發言要道歉？王美花覺得台電就是盡量做，讓一般民眾安心。周玉蔻再補問是否認為被台積電踹一腳，王美花則給予尷尬的笑容，未做回應。

台積電 停電 王美花

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