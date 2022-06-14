暗諷台灣大 遠傳徐旭東：自己合併又要反對別人合併

遠傳電信（4904）今日舉行股東會，董事長徐旭東談到未來5G產業挑戰不小，但合併亞太電信（3682）是有效益且快樂的事情，搞不懂「有人」為何要反對，有些人頭腦很清楚。又很不清楚。

去年底台灣大（3045）宣布合併台灣之星，遠傳電信今年2月底宣布合併亞太電信，而亞太電信過去與台灣大在4G時代策略合作，5G時代轉向遠傳電信結盟並走向合併。

業界笑稱，徐旭東今日此言應該是忍不住了，起因為遠傳合併亞太電信，但在日前亞太電信討論與遠傳合併的臨時股東會上，台灣大公開表示不同意「前女友」亞太電信嫁給遠傳。

徐旭東在股東會上致詞表示，通訊產業進展快速，未來手上的手錶也不是現在這樣個子，而遠傳在快速進步的產業中，已經邁向25周年，遠傳未來將更重視永續ESG跟環保等議題。

遠傳去年營收853.2億元，年增7.3%，創近九年新高，稅後純益為91.24億元，每股稅後純益2.8元，年成長率高達9.2%，創近八年新高，徐旭東表示，今日股東會將討論每股配發現金股利3.25元，股利發放率達116%，連續11年股利配發率超過100%，為電信業之冠。

此外，遠傳股價一年來表現優異，不僅業界居冠，也在今年5月創下歷史新高，而今年以來的股價漲幅更在「台灣績優50成分股」遙遙領先！

談到未來5G的開發跟發展，徐旭東表示5G帶來很多新的需求，速度夠快範圍更廣，5G的發展滿大的，在頻譜上等等都取得最好的狀況，合併合作變成最大頻譜效益，也提升網路穩定跟節能減碳，達到環境永續效益。

話鋒一轉，徐旭東強調，合併亞太電信是好事情，跟亞太電信合併是一件快樂的事情，也搞不懂有公司出來講一些話表達他（台灣大）反對，他自己也合併（台灣之星），但搞不懂世界上有一些人頭腦很清楚，又很不清楚，跟他也沒有關，他又要這麼講，而且他（台灣大）自己也在合併，又要講我不喜歡他（遠傳）合併，不知道他從哪個學校出來的，說不通。

此外，去年股東會上徐旭東就對比台灣大合併momo營收時就曾表示，電信要跟電信比。今年徐旭東報告遠傳2021年繳出亮眼成績單，再次強調，是電信就要講電信，要有誠信，不能加上其他的東西，像是媽媽給小孩買東西（意指momo購物）的營收都加進來，然後說自己是最大的，這是不對的，要看數字就要看實際的數字。