台積電大幅縮短收款期限 網驚喊「看起來不妙」

市場傳出，晶圓代工龍頭台積電已通知部分客戶，原本付款月結30天制，平均收款天數約45天，明年起要改為交貨30天付款制。IC設計業者證實「生意很難做」，挑起部分網友敏感神經，驚喊「看起來不太妙啊」。

相關IC設計業者提及，縮短天數等於比昔日更早付款給台積電，但如今市況下，沒辦法要求客戶也跟著提早，所以考驗公司的資金調度要更靈活，「生意很難做」。甚至有部分廠商透露，台積電收款天數將自過去的30天，大幅縮短為15天。對此，台積電則不予評論。

消息也引起PTT網友推測，「看來是有缺錢的隱憂，難怪慘崩」、「代表擴廠跟原料拉太快，金流跟不上了」、「差15天而已，那麼急著拿到錢？」，更有人驚喊「看起來不太妙啊」、「市場風險增高，GG（台積）已經嗅到了」。

不過，其他人認為「有問題的是IC設計，庫存飆升又訂了一堆晶圓產能」、「對IC設計客戶金流反而是警訊」、「主要是怕客戶會倒吧，現金流部份我認為沒有出問題」、「還好啦！GG要借錢，一堆銀行巴不得借它」，也有人持觀望態度表示「現在各家有能力的都在囤錢，很正常，自行解讀囉」。