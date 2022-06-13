快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

南亞科攜手明志科技大學 發起「共銅創藝」產學合作

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科技發起「共銅創藝」產學合作。圖／南亞科提供
南亞科技發起「共銅創藝」產學合作。圖／南亞科提供

南亞科推展循環經濟，今年與明志科技大學合作「共銅創藝­­ - 銅箔變身術」創意設計競賽，利用廠內製程水循環再生的廢銅為素材，結合SDGs環境與永續議題，由明志科技大學工業設計系學生提案53件創意禮品設計，遴選出最佳的8件作品將於6/13(一)至6/24(五)在南亞科技總部大樓展出。

南亞科執行副總經理蘇林慶表示：「南亞科技致力綠色生產，為了實現廢棄物資源化的目標，我們在廠內建置廢水回收系統，將製程中產生的硫酸銅廢液，透過電解還原的方式，變成可循環再利用的銅箔。公司也期待透過產學合作共同倡議環境永續，提升大眾及年輕世代對氣候變遷及環境保護的重視。」

明志科大校長劉祖華表示：「學校提倡以設計思考概念做跨領域整合，此次與南亞科技合作『共銅創藝』設計專案，運用廢液回收銅金屬，結合設計思考研究模式，引導大一設計新鮮人發揮創意並培養實作能力，將廢銅轉化成鏈結環境永續的設計禮品，最終成果不僅可以呈現產學合作的重要性、提高所有參與人員對環保SDGs理念的認同，更能使參與師生體驗企業經營的理念。」

南亞科自今年起與明志科技大學展開永續系列產學合作專案，包括舉辦設計思考課程推廣聯合國永續發展目標SDGs理念，逾800位大一新生參與課程；以及這次的循環經濟廢銅再生「共銅創藝­­-銅箔變身術」設計競賽及特展，推動綠色製造及環境永續理念走入校園，結合企業社會責任(CSR)與大學社會責任(USR)，持續發揮正向影響力。

南亞科 產學合作 環保

延伸閱讀

元大「投資先生」通過國際碳中和驗證

精忠國小畢業生「時空寶盒」檢驗未來10年後環境樣貌

中和高中開發跨領域課程 師生組隊奪國際競賽白金獎

邁向環境永續 遠傳強攻循環經濟

相關新聞

鴻海顧問建言：台灣有四優勢宜投入量子元宇宙應用產業

面對元宇宙熱潮的來臨，台大物理學系教授、鴻海研究院諮詢顧問張慶瑞日前在一場座談會上點明，未來新興的科技不是人工智慧、加密...

台積電大幅縮短收款期限 網驚喊「看起來不妙」

市場傳出，晶圓代工龍頭台積電已通知部分客戶，原本付款月結30天制，平均收款天數約45天，明年起要改為交貨30天付款制。IC設計業者證實「生意很難做」，挑起部分網友敏感神經，驚喊「看起來不太妙啊」。

鴻海攻電動車 電芯研發暨試量產中心15日高雄動土

鴻海集團布局電動車領域往前邁步，預計15日舉辦「台灣電芯研發暨試量產中心」動土典禮

南亞科共銅創藝產學合作 結合CSR與USR推動環境永續

南亞科技（2408）推展循環經濟，今年與明志科技大學合作「共銅創藝­­ - 銅箔變身術」創意設計競賽，利用廠內製程水循環...

群創捐贈崑山科大百萬先進封裝設備 加碼獎學金

群創（3481）深化產學合作，捐贈崑山科技大學價值百萬的先進封裝COG機台，同時提供為期三年相關軟硬體技術支援，校方也為...

TrendForce：2023年全球衛星產值達3,083億美元

2022年美國、中國、英國等國積極推動低軌衛星（LEO）部署進度，成長動能來自於國際電信聯盟（ITU）對軌道、頻譜規範與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。