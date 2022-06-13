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頂級投資基金：半導體產業將擺脫「周期律」

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半導體矽晶圓。（本報系資料庫）
半導體矽晶圓。（本報系資料庫）

集微網消息，頂級投資基金PIMCO日前表示，半導體行業上世紀九十年代以來的明顯周期波動，正隨著下游需求分散化而趨於平緩。

PIMCO指出，長期以來消費電子產品需求主導行業周期，陡峭的業績變化也使投資者對相關股票給予了較低估值，然而近年來半導體在其他終端消費市場如汽車、工控、5G、人工智能和雲計算的滲透率不斷提高，消費電子所佔比重被稀釋，而在供給側，經過十多年整合併購，半導體行業寡頭格局進一步清晰，廠商定價能力增強，不少廠商已手握未來多年訂單，供需兩方面變化，使大型半導體企業財務狀況良好，普遍擁有充足現金，在經濟放緩階段有更大回旋空間。

PIMCO預計，未來兩年半導體產業仍將取得兩位數的營收增速，即便經濟出現下行，新型基礎設施、電動汽車、工業自動化等市場也將有效對沖消費波動。

半導體 電動汽車

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