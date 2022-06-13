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聯發科2022年第一季度5G晶片份額達到38% 連七季度蟬聯第一
集微網消息，6 月 1 日，Counterpoint Research 發佈最新報告，聯發科在 2022 年第一季度 5G 手機晶片出貨量同比增長 20%，份額佔比達到 38%——這也是聯發科連續第七個季度蟬聯市場份額第一的寶座。
除了聯發科外，高通憑借著 30% 份額屈居第二，蘋果、紫光展銳和三星份額分別為 15%、11% 以及 5%。
同時在美國市場上，聯發科在安卓智能手機的銷量也憑借 45% 的份額創下歷史新高，進一步縮小了和高通的差距。而隨著聯發科發佈首款支持 5G 毫米波的移動平台——天璣 1050 ，將進一步助力在美國市場的競爭。
在如此亮眼市場成績的背後，離不開聯發科天璣 9000 和 8000 系列晶片本身優異的性能和能效表現。而憑借著足夠優秀的產品組合，聯發科也成功贏得了諸多終端廠商的青睞：在 2022 年上半年，OPPO、vivo 等廠商紛紛在旗下的旗艦級或次旗艦級產品上選用天璣晶片，例如 OPPO Find X5 Pro 天璣版、OPPO Reno8 Pro+ 以及vivo X80 系列（天璣版）、vivo S15 Pro、Redmi K50 Pro、榮耀70 Pro+ 等。
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