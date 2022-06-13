群創捐贈崑山科大百萬先進封裝設備 加碼獎學金

群創（3481）深化產學合作，捐贈崑山科技大學價值百萬的先進封裝COG機台，同時提供為期三年相關軟硬體技術支援，校方也為此成立「群創光電先進封裝COG實驗室」。並於今（13）日舉辦揭牌典禮，台南市副市長戴謙、科技部南部科學園區管理局副局長鄭秀絨、貝里斯大學執行董事暨學術委員會主席徐自立出席與會，盼為人才培育提升能量，為產學共創新局。

群創總經理楊柱祥與崑山科大行政副校長鐘俊顏，共同為「群創光電先進封裝COG實驗室」揭牌，雙方已合作長達8年，並陸續展開多項產學合作案，如學期校外實習，透過長期密切合作，已培育出多位優秀人才。此次崑山科大特於成立「群創光電先進封裝COG實驗室」，將由群創技術研發團隊與崑山科大電機工程系、電子工程系、機械工程系及資訊工程系等系所，共同開發設計對應使用此設備技術的相關教材與活動，達到學用接軌，創造更多研發創新動能。

群創總經理楊柱祥表示：「群創致力跨界創新，積極投入提高產品附加價值與精進技術創新發展，同時更進一步提供產學合作機會，讓崑山科大培育的優秀人才能有發揮專長的舞台與機會。透過與崑山科大長期且深化的產學交流，期許未來可激盪出更多創新的火花。」此外，為延攬更多崑山科大優秀人才，提供優異實習者大三獎助學金五萬元，大四全年給薪校外實習，並鼓勵畢業轉正留任群創，除實習年資可併於工作年資，更加發畢業滿兩年留任獎金。

崑山科大行政副校長鐘俊顏代表感謝群創捐贈優質設備，充實學習資源，他表示，此次設備使用將融入面板與半導體製造相關課程，執行方式包含一般正式、微學分、研習等，部分課程聯合群創業師共同授課，增加學生實務知能經驗。學生藉由以上課程的學習，對於面板與半導體製造實務有更深切的理解，日後不論是申請到群創實習、就業，或其他面板與半導體製造產業，都有具體加分效果。