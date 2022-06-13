鴻海顧問建言：台灣有四優勢宜投入量子元宇宙應用產業

面對元宇宙熱潮的來臨，台大物理學系教授、鴻海研究院諮詢顧問張慶瑞日前在一場座談會上點明，未來新興的科技不是人工智慧、加密貨幣等，而是量子科技、元宇宙加上新興物聯網。

張慶瑞表示，未來世界的虛實整合科技必須仰賴由資訊整合、應用整合、能源整合、虛實整合而成的量子元宇宙。

張慶瑞更指出，台灣有幾個短期可能的目標包括：1. 利用台灣IC優勢，投入量子啟發式機器及MR 設施；2. 利用台灣跨領域優勢投入量子元宇宙應用產業；3. 利用台灣文創優勢，投入量子元宇宙文創產業與量子元宇宙教育；4. 利用台灣資金，成立量子元宇宙創投。

張慶瑞說，量子其實不是一種物質或粒子，而是一種現象，是在微觀世界很常見的現象，但是在宏觀世界卻是很不容易觀察到。元宇宙(Metaverse)則是因新冠肺炎的疫情直接打斷人群間密切連結，並加速生活實虛合一與數位發展，這個新興的世界至少包括：身份、朋友、沉浸感、多元化、經濟系統和文明。量子科技與元宇宙其實是實虛二元論。

張慶瑞並強調，元宇宙目前的確是需要法律規範，元宇宙可以有很多不同個元宇宙，目前也正持續在發展中。張慶瑞更表示，量子科技對企業的影響是全面性，屆時會結合所有產業後再衍生出全新的思維與應用。

日前由商研院舉辦的「企業品牌之未來關鍵技術-元宇宙與量子」線上座談會，由張慶瑞擔任主講人，講座主持人為商研院副院長張皇珍。

張皇珍表示，元宇宙是未來的世界，而量子是土壤、數學是信任、物理是養分，更是國家競爭力，如美、中、日、法、韓等國家已全力發展，而台灣有半導體的優勢，也是最佳科技的孵化器基地，如果全面加速發展，未來可望成為經濟發展的主力群山。