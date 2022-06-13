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鴻海顧問建言：台灣有四優勢宜投入量子元宇宙應用產業

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
商研院講座特別邀請到台大物理學系教授張慶瑞擔任主講人與商研院副院長張皇珍共同探討「企業品牌之未來關鍵技術-元宇宙與量子」。 圖／商研院提供
商研院講座特別邀請到台大物理學系教授張慶瑞擔任主講人與商研院副院長張皇珍共同探討「企業品牌之未來關鍵技術-元宇宙與量子」。 圖／商研院提供

面對元宇宙熱潮的來臨，台大物理學系教授、鴻海研究院諮詢顧問張慶瑞日前在一場座談會上點明，未來新興的科技不是人工智慧、加密貨幣等，而是量子科技、元宇宙加上新興物聯網。

張慶瑞表示，未來世界的虛實整合科技必須仰賴由資訊整合、應用整合、能源整合、虛實整合而成的量子元宇宙。

張慶瑞更指出，台灣有幾個短期可能的目標包括：1. 利用台灣IC優勢，投入量子啟發式機器及MR 設施；2. 利用台灣跨領域優勢投入量子元宇宙應用產業；3. 利用台灣文創優勢，投入量子元宇宙文創產業與量子元宇宙教育；4. 利用台灣資金，成立量子元宇宙創投

張慶瑞說，量子其實不是一種物質或粒子，而是一種現象，是在微觀世界很常見的現象，但是在宏觀世界卻是很不容易觀察到。元宇宙(Metaverse)則是因新冠肺炎的疫情直接打斷人群間密切連結，並加速生活實虛合一與數位發展，這個新興的世界至少包括：身份、朋友、沉浸感、多元化、經濟系統和文明。量子科技與元宇宙其實是實虛二元論。

張慶瑞並強調，元宇宙目前的確是需要法律規範，元宇宙可以有很多不同個元宇宙，目前也正持續在發展中。張慶瑞更表示，量子科技對企業的影響是全面性，屆時會結合所有產業後再衍生出全新的思維與應用。

日前由商研院舉辦的「企業品牌之未來關鍵技術-元宇宙與量子」線上座談會，由張慶瑞擔任主講人，講座主持人為商研院副院長張皇珍。

張皇珍表示，元宇宙是未來的世界，而量子是土壤、數學是信任、物理是養分，更是國家競爭力，如美、中、日、法、韓等國家已全力發展，而台灣有半導體的優勢，也是最佳科技的孵化器基地，如果全面加速發展，未來可望成為經濟發展的主力群山。

元宇宙 台灣文創 創投

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