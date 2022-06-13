快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低軌衛星商機旺 2023年全球衛星產值達3,083億美元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
低軌衛星提供通訊互補性，成為地面網路補充、替代方案，加強M2M鏈路，整合現階段正在研發測試的B5G/6G混合解決方案。（本報系資料庫）
低軌衛星提供通訊互補性，成為地面網路補充、替代方案，加強M2M鏈路，整合現階段正在研發測試的B5G/6G混合解決方案。（本報系資料庫）

2022年美國、中國、英國等國積極推動低軌衛星（LEO）部署進度，成長動能來自於國際電信聯盟（International Telecommunications Union, ITU）對軌道、頻譜規範與全球頻寬需求大幅攀升，加上衛星網路（Satellite Internet）視為偏鄉、農村與海空移動載具等主要通訊解決方案，透過衛星通訊技術與地面網路結合，發展混合式網路（Hybrid Network），以提高頻寬、覆蓋率。TrendForce預估至2023年全球衛星產業產值可達3,083億美元，年成長為4.5%。

目前低軌衛星在軍事和國防應用非常成熟，在商業和民用方面仍處於早期發展階段，隨著衛星小型化及有效載荷系統不斷進步，近期太空市場正快速朝向商業化發展，包括SpaceX、OneWeb、Telesat、Viasat、Amazon等大廠積極布局LEO，使其市場成為兵家必爭之地。

低軌衛星提供通訊互補性，成為地面網路補充、替代方案，加強M2M鏈路，整合現階段正在研發測試的B5G/6G混合解決方案。由於符合3GPP Rel-17制定非地面網路（Non-Terrestrial Networks，NTN）規劃應用方向，行動通訊與衛星通訊產業鏈上有更多合作機會，有望打造全新產業格局。

低軌衛星具有高傳輸、低延遲、全覆蓋優勢，對車聯網、智慧製造、智慧交通、智慧物流發展帶來幫助。科技大廠藉此探索太空產業商機，如將衛星網路結合移動載具與混合網路應用，針對航空業機上網路連接問題進行探索，預計低軌與現有中軌（MEO）全球導航系統（GNSS）解決方案整合運行，提供PNT（Positioning、Navigation、Timing）服務。

衛星星系組網，其單一個體於地面接收站提供的服務時間有限，加上低軌衛星與地球運轉不同步，故對衛星與衛星間自我管理碰撞防護、系統通訊管理、地面端接收與追蹤等均成為挑戰亦為商機。地面設備為與低軌衛星維持聯結，故適用相位陣列天線（Phased Array Antenna）解決方案，透過波束成形網路產生多個波束，從而同時支援多顆衛星，其中相位陣列天線與5GmmWave技術相近。

TrendForce表示，綜觀台灣衛星相關廠商，在低軌衛星市場興起下，台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、穩懋、康舒等皆有布局，全球地面設備產值占衛星產業最大宗，2021年約占51%。隨著全球太空商機龐大，台灣廠商積極以零組件與地面設備切入，藉此機會熟悉關鍵規格，未來甚至可進入制定規格核心組（Core Group）中。

太空 5G

延伸閱讀

這家公司開除雪車用準天頂衛星「引路」 免鏡頭就可自動駕駛

無線連結重要性日增 5G部署規模持續擴大

美3企業涉輸出衛星火箭藍圖到中國 挨罰暫停出口

萬泰科 全年可望攻頂

相關新聞

鴻海顧問建言：台灣有四優勢宜投入量子元宇宙應用產業

面對元宇宙熱潮的來臨，台大物理學系教授、鴻海研究院諮詢顧問張慶瑞日前在一場座談會上點明，未來新興的科技不是人工智慧、加密...

台積電大幅縮短收款期限 網驚喊「看起來不妙」

市場傳出，晶圓代工龍頭台積電已通知部分客戶，原本付款月結30天制，平均收款天數約45天，明年起要改為交貨30天付款制。IC設計業者證實「生意很難做」，挑起部分網友敏感神經，驚喊「看起來不太妙啊」。

鴻海攻電動車 電芯研發暨試量產中心15日高雄動土

鴻海集團布局電動車領域往前邁步，預計15日舉辦「台灣電芯研發暨試量產中心」動土典禮

南亞科共銅創藝產學合作 結合CSR與USR推動環境永續

南亞科技（2408）推展循環經濟，今年與明志科技大學合作「共銅創藝­­ - 銅箔變身術」創意設計競賽，利用廠內製程水循環...

群創捐贈崑山科大百萬先進封裝設備 加碼獎學金

群創（3481）深化產學合作，捐贈崑山科技大學價值百萬的先進封裝COG機台，同時提供為期三年相關軟硬體技術支援，校方也為...

TrendForce：2023年全球衛星產值達3,083億美元

2022年美國、中國、英國等國積極推動低軌衛星（LEO）部署進度，成長動能來自於國際電信聯盟（ITU）對軌道、頻譜規範與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。