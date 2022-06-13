低軌衛星商機旺 2023年全球衛星產值達3,083億美元

2022年美國、中國、英國等國積極推動低軌衛星（LEO）部署進度，成長動能來自於國際電信聯盟（International Telecommunications Union, ITU）對軌道、頻譜規範與全球頻寬需求大幅攀升，加上衛星網路（Satellite Internet）視為偏鄉、農村與海空移動載具等主要通訊解決方案，透過衛星通訊技術與地面網路結合，發展混合式網路（Hybrid Network），以提高頻寬、覆蓋率。TrendForce預估至2023年全球衛星產業產值可達3,083億美元，年成長為4.5%。

目前低軌衛星在軍事和國防應用非常成熟，在商業和民用方面仍處於早期發展階段，隨著衛星小型化及有效載荷系統不斷進步，近期太空市場正快速朝向商業化發展，包括SpaceX、OneWeb、Telesat、Viasat、Amazon等大廠積極布局LEO，使其市場成為兵家必爭之地。

低軌衛星提供通訊互補性，成為地面網路補充、替代方案，加強M2M鏈路，整合現階段正在研發測試的B5G/6G混合解決方案。由於符合3GPP Rel-17制定非地面網路（Non-Terrestrial Networks，NTN）規劃應用方向，行動通訊與衛星通訊產業鏈上有更多合作機會，有望打造全新產業格局。

低軌衛星具有高傳輸、低延遲、全覆蓋優勢，對車聯網、智慧製造、智慧交通、智慧物流發展帶來幫助。科技大廠藉此探索太空產業商機，如將衛星網路結合移動載具與混合網路應用，針對航空業機上網路連接問題進行探索，預計低軌與現有中軌（MEO）全球導航系統（GNSS）解決方案整合運行，提供PNT（Positioning、Navigation、Timing）服務。

衛星星系組網，其單一個體於地面接收站提供的服務時間有限，加上低軌衛星與地球運轉不同步，故對衛星與衛星間自我管理碰撞防護、系統通訊管理、地面端接收與追蹤等均成為挑戰亦為商機。地面設備為與低軌衛星維持聯結，故適用相位陣列天線（Phased Array Antenna）解決方案，透過波束成形網路產生多個波束，從而同時支援多顆衛星，其中相位陣列天線與5GmmWave技術相近。

TrendForce表示，綜觀台灣衛星相關廠商，在低軌衛星市場興起下，台揚、啟碁、金寶、昇達科、同欣電、穩懋、康舒等皆有布局，全球地面設備產值占衛星產業最大宗，2021年約占51%。隨著全球太空商機龐大，台灣廠商積極以零組件與地面設備切入，藉此機會熟悉關鍵規格，未來甚至可進入制定規格核心組（Core Group）中。