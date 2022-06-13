快訊

太平島日軍鬼魂作祟？觀音聯手媽祖 神威鎮島

姓「蔣」是資產或包袱？ 蔣萬安秒答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車用晶片需求開展 兆豐洲際半導體ETF追漲抗震效果佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
半導體產業成長動能強勁
半導體產業成長動能強勁

半導體產業亮點不斷，近期龍頭大廠高通的營收與財測傳來佳音，加上安森美營運優於預期，特別是中國大陸6月啟動復工，祭出新能源汽車行業的刺激政策，大陸汽車市場迎來復甦曙光，安森美搭上車用晶片需求，這些利多消息策動全球半導體產業產值有機會在未來幾年將翻倍成長。

看準半導體市場的成長趨勢，兆豐投信首發兆豐洲際半導體ETF(00911)，募集期間6月8~14日。洲際半導體指數深具調整彈性與效率，可視為費城半導體指數的升級版，成份股具企業評價面優勢、業績成長、產業利基、趨勢創新等四大面向，透過四季調整權重，相對靈活因應市場脈動，以提升追漲抗震的投資效果。

兆豐洲際半導體ETF研究團隊表示，隨著消費性IC需求逐步下降，車用、高速運算、雲端儲存的成長性提高。前一波科技類股回檔修正，逐漸呈現利空出盡，近期出現反彈力道，激勵洲際半導體指數近一個月反彈破7%。隨著大陸逐漸解封、美國下半年假期消費季、加上各國央行陸續出手控制通膨及科技廠陸續開出新產品，半導體產業的成長是不可逆的趨勢。

洲際半導體指數廣納天王級半導體成分股，包含美國的博通、高通、英特爾、安森美，台灣的台積電（2330）、日月光等，掌握全球元宇宙世代下相對華麗的投資題材，如自駕車、車用電子與電池模組、通訊晶片、高效能運算、物聯網等整合應用，看好未來需求持續成長，現階段投資半導體ETF正當時。兆豐洲際半導體ETF(00911)最低申購價新台幣15,000元，小資族亦可輕鬆入手，參與完整的半導體布局投資行列。

半導體 兆豐

延伸閱讀

確診用藥理賠 七家保險從寬處理

重複投保 五家不拒保

兆豐洲際半導體ETF 聚焦

防疫險可重複投保又增一家 兆豐產核保條件再鬆綁

相關新聞

台積又喊漲 客戶增量要加價

台積電不畏半導體市況雜音，董座劉德音上周於股東會高喊「今年產能還是很滿」之後，業界傳出，台積電近期通知有意增加投片量補足...

車用晶片需求開展 兆豐洲際半導體ETF追漲抗震效果佳

半導體產業亮點不斷，近期龍頭大廠高通的營收與財測傳來佳音，加上安森美營運優於預期，特別是中國大陸6月啟動復工，祭出新能源...

聯發科研發費用 衝1,200億

聯發科衝刺業績「軟硬兼施」，去年用於軟資源的研發費用衝上近千億元新高，今年有望突破千億元再寫新猷之餘，去年也祭出「史上最...

鴻海電動車南北串聯 下一步進軍全球

鴻海電動車全台「南北大串聯」成形，南部是電動巴士、儲能系統與設備、電池包（pack）與電池芯（cell）等產品的製造，整...

運算聯通元宇宙事業 聯發科亮點

聯發科今年首季無線通訊業績占比達53%，表現亮眼，執行長蔡力行表示，無線通訊聯發科做很好，但未來成長不能只靠無限通訊，新...

鴻海電池芯中心 落腳高雄

鴻海集團電動車布局持續喊衝，旗下首座電動車電池芯研發暨試量產中心拍板落腳高雄，將在本周動土。外界保守預估，該廠投資金額約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。