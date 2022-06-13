車用晶片需求開展 兆豐洲際半導體ETF追漲抗震效果佳

半導體產業亮點不斷，近期龍頭大廠高通的營收與財測傳來佳音，加上安森美營運優於預期，特別是中國大陸6月啟動復工，祭出新能源汽車行業的刺激政策，大陸汽車市場迎來復甦曙光，安森美搭上車用晶片需求，這些利多消息策動全球半導體產業產值有機會在未來幾年將翻倍成長。

看準半導體市場的成長趨勢，兆豐投信首發兆豐洲際半導體ETF(00911)，募集期間6月8~14日。洲際半導體指數深具調整彈性與效率，可視為費城半導體指數的升級版，成份股具企業評價面優勢、業績成長、產業利基、趨勢創新等四大面向，透過四季調整權重，相對靈活因應市場脈動，以提升追漲抗震的投資效果。

兆豐洲際半導體ETF研究團隊表示，隨著消費性IC需求逐步下降，車用、高速運算、雲端儲存的成長性提高。前一波科技類股回檔修正，逐漸呈現利空出盡，近期出現反彈力道，激勵洲際半導體指數近一個月反彈破7%。隨著大陸逐漸解封、美國下半年假期消費季、加上各國央行陸續出手控制通膨及科技廠陸續開出新產品，半導體產業的成長是不可逆的趨勢。

洲際半導體指數廣納天王級半導體成分股，包含美國的博通、高通、英特爾、安森美，台灣的台積電（2330）、日月光等，掌握全球元宇宙世代下相對華麗的投資題材，如自駕車、車用電子與電池模組、通訊晶片、高效能運算、物聯網等整合應用，看好未來需求持續成長，現階段投資半導體ETF正當時。兆豐洲際半導體ETF(00911)最低申購價新台幣15,000元，小資族亦可輕鬆入手，參與完整的半導體布局投資行列。