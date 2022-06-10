快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美光宣布最先進DRAM製程1 gamma將在台量產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美光A3廠將成為美光最先進製程量產基地。記者簡永祥/攝影
美光A3廠將成為美光最先進製程量產基地。記者簡永祥/攝影

台灣美光今（10）日首度開放媒體參觀美光全球最具智慧製造的A3廠，新上任的台灣美光董事長盧東暉並宣布表示，A3廠不僅將下半年將導入先進極紫外光（EUV 設備，並設置研發走廊，為美光最先進的1 gamma技術節點早日量產預做準備。他並首次披露，台灣將會是1 gamma生產重鎮，公司規劃2024年量產。

據統計，台灣美光過年三年、每年平均投資金額超過三十億美元，換算每年投資達九百億台幣，且每年平均徵才近千人；盧東暉指出，美光不僅兌現承諾，未來還會持續加碼投資。他強調說，美光在台深耕二十 多年，過去幾年都是台灣最大的外商投資商，目前在台灣有一萬多名員工，二到三年內還將再增聘員工超過二千人，並強化本土供應鏈發展。

盧東暉今年2月加入美光後，3月12日來台上任正逢疫情高張，延至今日首度與媒體見面，並開放讓媒體參觀該公司最先進、獲得國際評論最佳智慧工廠的A3廠。

盧東暉也提出他擔任台灣美光董事長的三大目標，包括加速推進先進製程技術量產、強化本土供應鏈與培育人才。

盧東暉說，美光在台深耕 20 多年，過去幾年都是台灣最大的外商投資商，目前在台灣有 1 萬多名員工，未來 2-3 年還會再增聘 2000 多人。

至於美光在DRAM製造的產能配置，盧東暉說，目前美光DRAM主要製造基地在台灣與日本，其中1α製程已在台量產，使台灣成為美光目前 DRAM 最新技術量產基地。

盧東輝表示，美光下一代1β製程將引進最先進的 CMOS 技術，預期也持續領先業界，預計今年底在日本量產，接下來會再轉移至台灣生產。

盧東輝也說，台中A3廠將於下半年導入EUV 設備，並成立研發走廊，成立一組研發團隊支持，以利加速下一代的1 gamma製程節點早日量產，目前美光的規劃是希望在2024年量產，台中A3廠及桃園Fab11廠，都將會是未來生產據點，美光將會使產能彈性配置，發揮卓越製造，讓產品更優化。

美光也將持續強化本土供應鏈發展，盧東暉表示，將致力於供應鏈本土化，包括機台、材料等，除台灣廠商，也包括在台灣有生產基地的外商，可讓生產與供應週期加快，供應鏈穩定性也能提高。

對於未來記憶體發展，盧東暉則說，自己在半導體產業工作20多年來，產業從未一路榮景，近期雖受地緣政治等因素影響，出現景氣修正，但長期來看，全球加速數位化，尤其5G加速驅動資料中心、AI人工智慧、機器學習等，都需要仰賴記憶體讓數字加值，將驅動記憶體長期發展，仍看好產業前景。

不過對於在台導入極為耗電的EUV，又得履行公司提出將於2025年達到全數採用綠能的目標，他認為這部分若沒有台灣政府協助，很難達成。為了達成淨零碳排目標，這也是美光強 化設備、材料等本土化供應鏈的考量。

台灣美光董事長盧東暉。記者簡永祥/攝影
台灣美光董事長盧東暉。記者簡永祥/攝影

美光

延伸閱讀

美光將加碼投資台灣增聘2000人 台中廠設研發走廊

業內：台積電加強聯繫 美光等記憶體晶片供應商

坂本幸雄：中芯最好產品已是8年前技術 落後台灣一大截

南亞科董座吳嘉昭：DRAM產業需觀察通膨等變數

相關新聞

半導體孤鷹的不凡創業路！他是第一位登上《富比士》封面的台灣企業家

「有的人很會創業，有的人很會救公司，但很少人像我同時有這兩種經驗，因為這兩種經驗的行為完全不一樣，一個是從小變大，一個是從大變小。」吳敏求這樣說。

宏碁穩業績 多引擎出擊

PC品牌大廠宏碁昨（10）日舉行股東會，董事長陳俊聖表示，以現在基準來看，除非有新的因素，下半年大概不會比2021年好，...

美光加碼台灣 力成、南茂營運添動能

台灣美光近幾年積極投資加碼台灣，並強化在地供應鏈發展。隨著台灣美光產能成長、積極引進先進製程產品，也推升後段封裝訂單委外...

美光加碼台灣 將聘2,000人

美光新任台灣區董事長盧東暉昨（10）日宣布，持續加碼投資台灣，大力培育本土人才，未來兩到三年內，預計增加2,000名員工...

華爾街日報分析 先進晶片缺口恐達20％

分析師指出，延燒兩年的半導體短缺問題，如今可能從成熟製程產品蔓延至先進製程晶片，因為生產設備供應不及和製程良率問題，台積...

美光：會持續加碼投資台灣 未來2-3年增聘2000名員工

目前在台最大投資外商的美光，新任的台灣區董事長盧東暉今（10）日首度在台灣公開亮相，談到美光在台灣的布局，表示會持續加碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。