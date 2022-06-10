美光宣布最先進DRAM製程1 gamma將在台量產

台灣美光今（10）日首度開放媒體參觀美光全球最具智慧製造的A3廠，新上任的台灣美光董事長盧東暉並宣布表示，A3廠不僅將下半年將導入先進極紫外光（EUV 設備，並設置研發走廊，為美光最先進的1 gamma技術節點早日量產預做準備。他並首次披露，台灣將會是1 gamma生產重鎮，公司規劃2024年量產。

據統計，台灣美光過年三年、每年平均投資金額超過三十億美元，換算每年投資達九百億台幣，且每年平均徵才近千人；盧東暉指出，美光不僅兌現承諾，未來還會持續加碼投資。他強調說，美光在台深耕二十 多年，過去幾年都是台灣最大的外商投資商，目前在台灣有一萬多名員工，二到三年內還將再增聘員工超過二千人，並強化本土供應鏈發展。

盧東暉今年2月加入美光後，3月12日來台上任正逢疫情高張，延至今日首度與媒體見面，並開放讓媒體參觀該公司最先進、獲得國際評論最佳智慧工廠的A3廠。

盧東暉也提出他擔任台灣美光董事長的三大目標，包括加速推進先進製程技術量產、強化本土供應鏈與培育人才。

盧東暉說，美光在台深耕 20 多年，過去幾年都是台灣最大的外商投資商，目前在台灣有 1 萬多名員工，未來 2-3 年還會再增聘 2000 多人。

至於美光在DRAM製造的產能配置，盧東暉說，目前美光DRAM主要製造基地在台灣與日本，其中1α製程已在台量產，使台灣成為美光目前 DRAM 最新技術量產基地。

盧東輝表示，美光下一代1β製程將引進最先進的 CMOS 技術，預期也持續領先業界，預計今年底在日本量產，接下來會再轉移至台灣生產。

盧東輝也說，台中A3廠將於下半年導入EUV 設備，並成立研發走廊，成立一組研發團隊支持，以利加速下一代的1 gamma製程節點早日量產，目前美光的規劃是希望在2024年量產，台中A3廠及桃園Fab11廠，都將會是未來生產據點，美光將會使產能彈性配置，發揮卓越製造，讓產品更優化。

美光也將持續強化本土供應鏈發展，盧東暉表示，將致力於供應鏈本土化，包括機台、材料等，除台灣廠商，也包括在台灣有生產基地的外商，可讓生產與供應週期加快，供應鏈穩定性也能提高。

對於未來記憶體發展，盧東暉則說，自己在半導體產業工作20多年來，產業從未一路榮景，近期雖受地緣政治等因素影響，出現景氣修正，但長期來看，全球加速數位化，尤其5G加速驅動資料中心、AI人工智慧、機器學習等，都需要仰賴記憶體讓數字加值，將驅動記憶體長期發展，仍看好產業前景。