NVIDIA二度延後上市新品RTX40系列 板卡廠加速消庫存

電腦產業吹逆風，除個人電腦今年銷量遭下修，顯示卡（VGA）因通路庫存水位激增，需求轉弱，供應鏈傳出NVIDIA（輝達）已經二度通知下游，新一代顯示卡RTX40系列將延後9月底上市。

顯示晶片龍頭NVIDIA動作一向是顯示卡產業景氣風向球，業者指出，3月時原本告知顯示卡品牌廠商RTX40系列計畫6月發表，使得COMPUTEX期間NVIDIA動向備受矚目，但隨因為市場需求不佳，4月已經通知顯示卡新品會延後至8月上市，而近期最消息是：RTX40系列會在9月底上市。

為何市場高度期待？因NVIDIA新一代晶片會用Ada Lovelace架構，效能傳是現在主流系列的2倍，堪稱性能怪獸，當然功耗也同比急增，市場期待高階新品能刺激電競玩家需求。

但顯示卡廠商似乎並不擔憂，一方面是認為目前手上庫存實在太多，若NVIDIA現在就上新品，反而會立即使手上產品滯銷，沒人想這麼做。二方面，10月開賣顯示卡正好迎上傳統季節旺季，還能再衝刺一下，新品上市遞延，但負面效果沒太大。

甚至業者指出，RTX 3090Ti上市時間也比原訂延後3個月，所以市場要時間消化庫存，不只是NVIDIA，品牌廠商（AIC）也主動提議延後上市。

根據Jon Peddie Research調研機構預估，NVIDIA在獨立顯示卡市占率高達75%，獨佔市場，全年總顯示晶片（含整合晶片）出貨年增2~3%。但獨立顯示卡出貨第2季將下滑20%，顯示卡價錢也結束連續8季度漲價。

庫存偏高，新品不出反而不著急

目前電腦相關業者手中庫存水位偏高，已是有目共睹，歐洲市場突然的疲弱是關鍵主因。顯示卡廠商表示，過去正常庫存水位2個月，包括工廠在製品2週，品牌倉庫端2週，以及航運陸上1個月，現在供應逐漸抒解，但庫存水位拉高至3個月，因此NVIDIA新品遲不發表也沒很緊張。

顯示卡近期也開始降價，除北美因關稅取消，顯示卡品牌紛紛降價促銷，大陸也展開降價清倉動作，製造也瞬間從台灣或東南亞拉回大陸製造，此時若新品上市，既有產品線將馬上面臨出清壓力。

業者預估，下半年受惠新RTX 40系列上市還是會拉抬產品售價（ASP），雖需求短期不佳，但下半年多數仍估有機會衝銷售，比第2季成長。

宏碁10日召開股東常會，股東提出的問題也三句不離庫存，董事長陳俊聖坦言會週週謹慎管理庫存，目前庫存水位8週，會持續加強管理。

而由於今年因物流紊亂，必須多有一個月「海上飄」產品在途，這部分宏碁也給通路商優待，到港落地後才算對方存貨，也導致應收款天數大增，但宏碁強調實際上收款品質並沒有變壞。