大豐電股東會改選董事 亞太電信董事長陳鵬入列

大豐有線電視（6184）今（10）日舉行股東會，通過配發去年股利每股現金股利3元(含盈餘分派2.97元及以資本公積分派0.03元)。大豐電董事長張銘志表示，，過去兩年疫情推動遠距學習、居家辦公及線上娛樂成為民眾生活常態，使家用寬頻的申裝需求成長。去年力推大頻寬120M以上產品，以及適時推出半年短約方案，推動近二年寬頻申裝量明顯大幅增加，到今年5月底寬頻用戶數將近13萬戶。

儘管有線電視整體戶數緩降趨勢仍在持續，有線電視系統業者積極以寬頻上網、結合OTT等機上盒的多元內容等附加服務擴大營收。大豐電2021年營收20.06億元，連三年突破20億元大關，去年稅後淨利5.2億元，年增近4%，每股稅後純益3.51元。

大豐電股東會改選董事與獨董，進行三年一度的董事及獨立董事改選，亞太電信（3682）董事長兼總經理陳鵬成為新任董事，新獨董則有海霸王暨城市商旅集團董事長莊自立、龍巖集團策略長林孟叡(Lin Su-Chien)等兩位。