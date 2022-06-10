快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

群聯今年前五月營收281.07億元 創同期新高

經濟日報／ 記者李孟珊／即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）今（10）日公布5月份營運結果，營收為50.99億元，年減10%，不過累積今年前五月營收達281.07億元，年成長18% ，創歷年同期新高紀錄。

執行長潘健成說明，因疫情所導致的區域性封城，影響了供應鏈（Supply Chain）與消費鏈（Sales Chain），包含工廠停線、交通運輸困難、以及人員流動停滯無法採購商品等，再加上通貨膨脹導致各種商品的物價上漲，最終影響終端消費者或是客戶的採購意願，的確對全球的各產業與公司均造成了不等幅度的影響。

潘健成接著說明，由於群聯累積了過去超過20年的NAND產業波動與經驗，相較於同業更能掌握市場的脈動與商機，並在市場需求趨緩時，穩扎穩打，儲備能量，為下一波市場回溫做準備。

根據過去的經驗與紀錄，群聯不僅往往能在景氣低迷時站穩腳步，更能在景氣翻轉向上時，創造出優於同業的表現，這是群聯的優勢以及轉型成功的展現。未來季度雖然依舊有許多不確定性，但群聯將持續緊密與全球客戶與供應商合作，並透過群聯多元化的佈局與堅強的技術領先實力，再創高峰。

群聯 潘健成

延伸閱讀

這8家公司獲邀參加科技論壇 受外資高度關注

全員轉型的偶像團體：Girl's Day的演員路

美國馬里蘭州工廠驚傳槍擊案 恐已釀3死

震旦行攻ESG 搶轉型商機

相關新聞

半導體孤鷹的不凡創業路！他是第一位登上《富比士》封面的台灣企業家

「有的人很會創業，有的人很會救公司，但很少人像我同時有這兩種經驗，因為這兩種經驗的行為完全不一樣，一個是從小變大，一個是從大變小。」吳敏求這樣說。

宏碁穩業績 多引擎出擊

PC品牌大廠宏碁昨（10）日舉行股東會，董事長陳俊聖表示，以現在基準來看，除非有新的因素，下半年大概不會比2021年好，...

美光加碼台灣 力成、南茂營運添動能

台灣美光近幾年積極投資加碼台灣，並強化在地供應鏈發展。隨著台灣美光產能成長、積極引進先進製程產品，也推升後段封裝訂單委外...

美光加碼台灣 將聘2,000人

美光新任台灣區董事長盧東暉昨（10）日宣布，持續加碼投資台灣，大力培育本土人才，未來兩到三年內，預計增加2,000名員工...

華爾街日報分析 先進晶片缺口恐達20％

分析師指出，延燒兩年的半導體短缺問題，如今可能從成熟製程產品蔓延至先進製程晶片，因為生產設備供應不及和製程良率問題，台積...

美光：會持續加碼投資台灣 未來2-3年增聘2000名員工

目前在台最大投資外商的美光，新任的台灣區董事長盧東暉今（10）日首度在台灣公開亮相，談到美光在台灣的布局，表示會持續加碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。