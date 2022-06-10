群聯今年前五月營收281.07億元 創同期新高

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）今（10）日公布5月份營運結果，營收為50.99億元，年減10%，不過累積今年前五月營收達281.07億元，年成長18% ，創歷年同期新高紀錄。

執行長潘健成說明，因疫情所導致的區域性封城，影響了供應鏈（Supply Chain）與消費鏈（Sales Chain），包含工廠停線、交通運輸困難、以及人員流動停滯無法採購商品等，再加上通貨膨脹導致各種商品的物價上漲，最終影響終端消費者或是客戶的採購意願，的確對全球的各產業與公司均造成了不等幅度的影響。

潘健成接著說明，由於群聯累積了過去超過20年的NAND產業波動與經驗，相較於同業更能掌握市場的脈動與商機，並在市場需求趨緩時，穩扎穩打，儲備能量，為下一波市場回溫做準備。

根據過去的經驗與紀錄，群聯不僅往往能在景氣低迷時站穩腳步，更能在景氣翻轉向上時，創造出優於同業的表現，這是群聯的優勢以及轉型成功的展現。未來季度雖然依舊有許多不確定性，但群聯將持續緊密與全球客戶與供應商合作，並透過群聯多元化的佈局與堅強的技術領先實力，再創高峰。