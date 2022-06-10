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富邦媒5月營收86.3億元 創同期新高、歷史第三高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導

富邦媒（8454）今（10）日公告5月合併營收86.3億元，即便去年因疫情升級墊高基期，但營收仍持續創歷史同期新高，亦是單月歷史第三高，月增12.8%，年增達6.1%。累積前五月合併營收392.1億元，較去年同期成長21.4%。

富邦媒表示，5月份momo網路購物營運業績年增為6.7%，營運的亮點包括熱絡母親節商機，帶動專櫃保養品、按摩椅、運動器材等銷售，其次，momo與品牌攜手造節實力挹注買氣，如羅技、石頭科技、三星、白蘭氏等超級品牌日皆繳出彈跳式的業績成長，此外，5月隨著疫情升溫，防疫用品如酒精、殺菌燈，以及保健食品等皆持續熱賣，而momo推出的防疫箱也熱銷一空。

緊接著6月迎來網購年中最大購物盛事，momo 《618年中大促》暖身慶火熱登場。今年加足馬力衝刺營運表現，包括即日起至6月21日momo全通路推出「100萬現金下單抽」；另外，618當天下單能享有「18元清空購物車」抽獎資格；momo幣也強力助陣，每天共12時段「整點搶紅包最高999 momo幣」吸人氣，還有高人氣「組隊最高賺3%回饋」等活動。

momo網路直播帶狀節目「狠掃熱銷榜」6月並與與伊林模特兒經紀公司跨界合作，加入伊林模特兒、主持人、直播主、藝人、YouTuber等報榜嘉賓，為節目添加時尚、活潑的跨界新火花。momo表示，「狠掃熱銷榜」於今年4月起開播，節目開播至今吸引大批30至45歲間的上班族忠實觀眾，而此年齡層的消費者重視經驗分享、口碑推薦，成為與伊林合作的契機。

富邦媒日前也宣布攜手超人氣消費電子產品品牌「小米（Xiaomi）」開設「小米官方旗艦館」，預估將帶動銷售較去年同期成長六成。momo表示，站上3C家電銷售表現亮眼，今年第1季年增率約20%，目前站內合作3C品牌數多達數十個，且獲得許多品牌的支持與肯定，今年再迎來小米進駐開設官方旗艦館，其創新且親民的智慧手機、IoT(物聯網)配件與智慧家電用品，是相當受3C愛好者青睞的潮流科技品牌。

momo 富邦媒

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