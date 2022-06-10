訊連擴大布局AI人臉辨識產品線 搶攻商用市場

訊連科技（5203）擴大產品線布局，公布二項專為商業應用需求而生的解決方案 FaceMe TimeClock 與FaceMe Smart Retail，主打強大功能、高準確度與絕佳的辨識效能。FaceMe TimeClock 解決方案藉人臉辨識改善員工考勤打卡流程，FaceMe Smart Retail 則專攻零售產業，利用人臉辨識技術分析顧客行為偏好，並加以瞭解客群屬性、人流分布等。二項解決方案皆利用訊連科技 FaceMe Platform 所開發，該雲端平台提供各項人臉辨識 API，讓業者按自身需求打造專屬商業應用。

FaceMe TimeClock 是專為考勤設計的人臉辨識解決方案。員工可透過刷臉完成打卡，FaceMe TimeClock 會將其即時臉部資料與加密之臉部特徵值進行比對，辨識人員身分並準確追蹤出缺勤狀況。該解決方案還配備完善的管理工具，以供註冊並管理員工資料庫、檢視組織或個人出勤率等。企業管理者可透過分析報告了解出缺勤狀況以輔助制定決策，適用於辦公室、工廠、零售業、飯店旅宿業等商業環境。

FaceMe Smart Retail 智慧零售分析解決方案，可透過店內攝影機的人臉辨識即時資訊，統計店內人流分布並分析年齡範圍、性別與臉部表情。該解決方案可協助零售業者彙整資料、洞悉顧客行為偏好，進而改善消費體驗。業者可透過瀏覽器快速檢視儀表板、分析報告，FaceMe Smart Retail 也提供直觀的介面讓業者輕鬆管理店內多個位置的攝影機，無論單點或多點的部署規模皆適用。對於十分重視顧客體驗的零售、飯店旅宿業者，FaceMe Retail 能幫助業者精準掌握顧客需求偏好。

訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示，人臉辨識已蔚為主流。如今硬體效能提升、價格更加親民，結合精準的人臉辨識模型，可以讓這項技術能更快速、全面導入到各式應用場域，推動 AI 數位轉型。