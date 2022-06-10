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達欣工股東會 擴廠需求強勁、下半年續攻高科技廠房

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
達欣工程董事長王人正。記者朱曼寧／攝影
達欣工程董事長王人正。記者朱曼寧／攝影

達欣工（2535）今（10）日舉行股東會，承認去年財報，每股配發2.5元現金股利，達欣工執行長廖肇邦表示，台商回流、擴廠需求強勁，目前在建廠辦除了台積電（2330），包括電子業、醫療生化、食品業等也有需求，今年營收動能仍以興建高科技廠辦為主。

達欣工今年第1季營收37.76億元，年增23%，稅後純益達2.7億元，年增27％，創同期歷史新高，每股稅後純益0.86元，今年5月營收13.18億元，年減18.84%，累計前五月營收66.32億元，較去年同期增12.86%。

廖肇邦表示，近年來營造業有三大挑戰，第一，通膨導致原物料上漲，第二，少子化、人口老化關係，從事營造業人員逐漸流失，第三，國際環境變動，塞港下導致缺料。

不過，達欣工多年前就考量到營運環境變動，很早前就開始在建設開發方面投資興建布局，包括淡水、屏東、台北市區等都有投資個案，所以這幾年陸續有好的豐收，今年首季營收、獲利、毛利皆高於去年同期，主要受益公司有效營運管理、成本控制跟投資興建布局。

達欣工目前在建案量約300億元，科技廠辦佔比約65%，其中承攬半導體廠房以台積電為大宗，公共工程佔22%，目前三大案為捷運萬大線CQ870區段標工程、台中國際會展中心、南港機廠基地公共住宅，商辦及住宅建案則佔13%。

展望今年，達欣工指出，下半年新接案量仍會以毛利較高的科技產辦為主，商辦次之，主要是廠辦1-2年就可以完工，因此可隨時做滾動式調整，即時反映在報價上，且在產品規劃上，也會分配比例，所以營收相當穩健，未來審慎樂觀。

至於建設房地銷售收入方面，淡海新市鎮「海洋都心案」及南西商圈捷運聯開案「中山綻」將於今年完銷，另外，達欣工也將發揮成本管控及專業營建服務優勢推動都市更新案，尋求成長新動能。

達欣 營收 台積電

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