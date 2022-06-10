俄烏戰爭上億帳款收不回來怎麼辦？宏碁有這一招

品牌宏碁（2353）今（10）日舉辦股東會，面對股東連番詢問有關庫存與應收帳款如何因應，董事長陳俊聖表示，俄烏戰爭的應收帳款一部分還在努力，現有進展。第二這部分是有保險因應。

他強調，現在來看歐美子公司應收帳款沒有看到有特別大危險，這部分是有保險。如果有問題也會提列準備金因應。

陳俊聖指出，今年首季財報庫存600億元，換算銷售約8周，庫存備抵損失依會計準則提列，不會多也不會少提。宏碁應收帳款30天以上的確比較多，但原因是因為歐美貨還在海上漂，「海上漂的時間比較長」，出貨30天還沒有到港、我們也能理解，「貨到之後才給我們錢」。

俄烏戰爭恐讓宏碁有10多億元呆帳無法回收，陳俊聖說明，宏碁會努力收款，且有保險因應。