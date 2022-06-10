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宏碁股東會 董座陳俊聖：會繼續加買公司股票

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

品牌宏碁（2353）今（10）日舉辦股東會，面對股東詢問，董事長陳俊聖斬釘截鐵說「本人對公司相當有信心，我承諾會繼續加買宏碁公司股票！」

今日股東會許多股東連番提出問題，有股東抱怨宏碁的股價表現，對此陳俊聖說，「股價所有人都很關心，我也是，但我不是股市分析師。我把基本面做好、業外有紀律性的做匯率的避險，不要有閃失，我們把本業顧好，尋找新的生意機會，做高毛利率產品。」

對於下半年展望，他指出，「下半年來看不確定因素發生誰也不知道，但我們明白，不會比去(2021)年好，但也不會比疫情前、2019年差」。

陳俊聖強調，「帳上現金與未分配盈餘我們看得很仔細，小心管理，且主要運用都在營業上應用」，不會虧錢的低風險的事業宏碁也會投入，幫股東做更多回報。他也直言，「現金我們也是剛剛好，這部分會繼續努力」。

陳俊聖表示，宏碁建立多元事業引擎的策略持續獲得進展，包含海柏特、宏碁遊戲及倚天酷碁皆實現穩定的成長;2021年全年子公司事業體亦對宏碁整體營收貢獻17.6%，高於2020年15.4%。

去年宏碁全球電腦總出貨量排名世界第五(資料來源：IDC)其中，業務亮點包括筆記型電腦及桌上型電腦年成長 21%，電競產品線(電競相關產品和業務)年成長27%，商用型筆記型電腦年成長43%；而其他業務(非電腦或顯示器)年成長27%。除此之外，在台灣的專利申請排行前三名。

宏碁 股東會 陳俊聖

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