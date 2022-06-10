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陳俊聖：對宏碁相當有信心 會持續加碼公司股票
PC品牌大廠宏碁（2353）今（10）日舉行股東會，小股東為宏碁股價抱屈，對此，宏碁董事長陳俊聖回應，自己不是股市分析師，且股價由市場決定，但他強調，「本人對宏碁相當有信心，會繼續加碼購買宏碁公司股票。」
小股東質疑為何宏碁股價長期在30元以下，對此，陳俊聖指出，說真的股價我也不假裝自己是股市分析師，沒法分析狀況，股價由市場決定，我們能做的就是把本業做好，業外有紀律性的匯率操作，不要造成不小心大量損失。
陳俊聖表示，我們的重心是在本業把PC、顯示器業務顧好，同時尋找新的生意機會，等他們可以獨立，就透過公開發行獨立運作，比如說展碁國際（6776）他是代理商業務，有一定獨立性操作。
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