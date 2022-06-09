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開發2年入圍蘋果設計大獎 「傾聽畫語」曝3關鍵

中央社／ 台北9日電

曉數碼公司旗下台灣遊戲工作室品牌「曙光工作室」費時2年打造解謎遊戲「傾聽畫語」，入圍今年蘋果設計大獎雖未獲獎，已為本土開發者寫下新頁。遊戲製作人林威辰透露，得以入圍的3大關鍵是操作、視覺和故事。

曙光工作室前身為曉數碼內部的實驗型專案，隨著2019年初試啼聲作品「迴憶之間」Beta版獲得許多用戶好評，決定將此團隊獨立出來。

「傾聽畫語」玩家扮演一名追夢畫家，結合密室逃脫與敘事遊戲特點，突破過往2D解謎遊戲的限制，以2D 360度環景呈現全景效果，搭配手繪美術風格，玩家除了可以單純欣賞環境背景，也可以和物件互動。目前「傾聽畫語」在台灣、香港、韓國App Store的解謎遊戲付費下載排行榜高居第1。

人在美國的「傾聽畫語」製作人林威辰今天接受線上媒體聯訪表示，能入圍蘋果設計大獎的3大關鍵是操作、視覺、故事。開發團隊花了蠻多時間做好使用者體驗，在遊戲中可以透過點擊或拖曳去操控整個環景，是玩家能更輕易體驗故事的原因之一。

視覺方面，林威辰坦言，用2D手法打造3D環境其實相當費工，每次修改都要重畫一張圖，不過在視覺呈現上跟大廠相比，還是有些差距。

他也提到，密室逃脫有很多方法可以創造障礙，或提供道具解開障礙，最常見方法就是一扇門上鎖，用鑰匙開門。但如果鑰匙和門的連結沒有解釋清楚，很難帶來好的體驗，因此「傾聽畫語」出現的物件和道具都跟故事相關。

談到開發過程遇到的挑戰，林威辰說，原本打算做一個30分鐘的體驗遊戲，但做到一半發現不夠好玩、娛樂性不足。團隊一開始只有2人發想，到後來最多8人合作，很多靈感來自英國電影「贖罪」和宮崎駿吉卜力動畫。目前版本包含近期已推出的新章節在內，遊戲時間大約需要1小時20分鐘。

果粉資歷長達17年的林威辰說，就讀大學一年級時購買人生第一台MacBook，平常用iPhone會思考哪些操作方式可以導入遊戲裡。這次入圍蘋果設計大獎，讓他獲邀親赴WWDC全球開發者大會現場，與來自各地的傑出開發者交流。

林威辰造訪WWDC後發現，蘋果把使用者體驗做得很極致，不管開發遊戲或App都要持續思考所有可能發生的事情，然後提出解決方法，這是小眾開發者值得借鏡之處，也是未來可以努力的方向。

林威辰笑說，開發者很多快樂來自「被別人看到」及獲得其他開發者的支持，當初製作「傾聽畫語」就曾想過以獲得蘋果設計大獎為目標，畢竟是手遊最高榮譽，而且蘋果挑選的作品都很有質感。至於下一步目標，他希望未來作品能入圍蘋果設計大獎其他類別，做出不同成就。

蘋果公司7日在WWDC全球開發者大會公布設計大獎12組獲獎者，以包容性、愉悅與樂趣、互動性、社會影響力、視覺與圖像設計、創新等面向的設計獲得肯定。

「傾聽畫語」入圍「視覺與圖像設計」類別，最終並未獲獎。此類別得獎作品包括介面仿製底片相機的「Halide Mark II-專業相機」，以遺棄已久星球為背景的遊戲LEGO Star Wars: Castaways。

蘋果 WWDC

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