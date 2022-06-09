展碁國際毛利率維持高檔 今年營運可望優於去年

宏碁集團旗下3C通路商展碁國際（6776）今（9）日舉行股東會，展望後市，展碁總經理林佳璋看好今年表現將優於去年，預期包含家電、軟體、保養、保健用品業務相對去年都會成長，而商用市場將是下半年營運一大亮點，且在產品組合優化下，全年毛利率可望維持高檔水準。

展碁股東會通過派發現金股利3.2元，為歷史新高。展碁去年受惠疫情紅利，帶動家用資訊產品銷售大增，營收來到213億元、年增23.3%，稅後純益3.41億元、年增75.5%，雙創歷史新高，每股純益（EPS）達4.28元。

展望後市，林佳璋表示，去年因貨源不夠，導致有單無貨出，今年看來狀況會較好，其中商用市場將是下半年營運一大亮點，儘管消費性資訊產品將持平，但商用市場將是剛需，展碁將提供更多加值性服務，提供更多解決方案給客戶。

林佳璋指出，台灣內需市場不會太差，預期除了消費性資訊產品業務持平外，包含家電、商用、軟體、遊戲軟體、保養、保健用品業務相對去年同期都會成長。

全年來看，林佳璋認為，下半年營運將優於上半年，隨著毛利率維持首季高檔水準，加上獲利結構改善，全年獲利增幅也將優於營收成長幅度。

展碁今年首季毛利率達7.2%、營益率達2%，雙創下歷史新高紀錄，對此，林佳璋指出，主要是產品組合改變，高毛利業務占比增加，如保養品、保健品、家電、軟體等，預期今年毛利率將能維持首季高檔水準。

在既有業務之外，展碁近年積極布局新事業，林佳璋預告，包含夥伴經濟及3C品牌代理都將有新進展，公司也規劃將於下半年推出儲能產品，初期鎖定家用市場，預計將於第3季底第4季亮相，至於鎖定商用含工廠、農業場域的產品則在明年推出。