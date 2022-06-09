快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

展碁國際毛利率維持高檔 今年營運可望優於去年

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
展碁國際今日舉行股東會，由左至右為展碁總經理林佳璋、董事長陳俊聖。 記者吳凱中/攝影
展碁國際今日舉行股東會，由左至右為展碁總經理林佳璋、董事長陳俊聖。 記者吳凱中/攝影

宏碁集團旗下3C通路商展碁國際（6776）今（9）日舉行股東會，展望後市，展碁總經理林佳璋看好今年表現將優於去年，預期包含家電、軟體、保養、保健用品業務相對去年都會成長，而商用市場將是下半年營運一大亮點，且在產品組合優化下，全年毛利率可望維持高檔水準。

展碁股東會通過派發現金股利3.2元，為歷史新高。展碁去年受惠疫情紅利，帶動家用資訊產品銷售大增，營收來到213億元、年增23.3%，稅後純益3.41億元、年增75.5%，雙創歷史新高，每股純益（EPS）達4.28元。

展望後市，林佳璋表示，去年因貨源不夠，導致有單無貨出，今年看來狀況會較好，其中商用市場將是下半年營運一大亮點，儘管消費性資訊產品將持平，但商用市場將是剛需，展碁將提供更多加值性服務，提供更多解決方案給客戶。

林佳璋指出，台灣內需市場不會太差，預期除了消費性資訊產品業務持平外，包含家電、商用、軟體、遊戲軟體、保養、保健用品業務相對去年同期都會成長。

全年來看，林佳璋認為，下半年營運將優於上半年，隨著毛利率維持首季高檔水準，加上獲利結構改善，全年獲利增幅也將優於營收成長幅度。

展碁今年首季毛利率達7.2%、營益率達2%，雙創下歷史新高紀錄，對此，林佳璋指出，主要是產品組合改變，高毛利業務占比增加，如保養品、保健品、家電、軟體等，預期今年毛利率將能維持首季高檔水準。

在既有業務之外，展碁近年積極布局新事業，林佳璋預告，包含夥伴經濟及3C品牌代理都將有新進展，公司也規劃將於下半年推出儲能產品，初期鎖定家用市場，預計將於第3季底第4季亮相，至於鎖定商用含工廠、農業場域的產品則在明年推出。

軟體 毛利率 股東會

延伸閱讀

PC疫情紅利不再 宏碁董座陳俊聖：市場已看到反轉

大麻合法化 泰國民眾可無限量在家種供醫療用

桃園投資什麼好？大咖相準這項一年成交373億

女星嫁進夫家被這一幕嚇壞 婆婆坦言有壓力

相關新聞

陳俊聖：對宏碁相當有信心 會持續加碼公司股票

PC品牌大廠宏碁（2353）今（10）日舉行股東會，小股東為宏碁股價抱屈，對此，宏碁董事長陳俊聖回應，自己不是股市分析師...

英特爾：半導體雜音變多

全球第二大半導體廠英特爾示警，經濟疲軟將影響需求並衝擊其財務表現，市場雜音比一個月前更多，並傳出該公司將凍結個人電腦（P...

台積中科2奈米廠 有進展

配合台積電2奈米建廠計畫，中科台中園區擴建二期開發計畫如火如荼展開，特定區計畫變更案昨（9）日舉辦公開展覽說明會，中科管...

台積營運展望 大小摩唱多

台積電股東會釋出營運成長展望，市場樂觀看待，摩根大通、摩根士丹利等外資券商皆偏多評析，重申「優於大盤」的投資評等，惟半導...

高通踩英特爾地盤 推PC晶片

高通執行長艾蒙表示，高通將推出筆電與桌機等個人電腦（PC）處理器，他對新品效能深具信心，預期可與蘋果自行設計的M2晶片一...

半導體去美化 大陸戰略目標

大陸IC設計龍頭韋爾半導體今年首季首度躋身全球前十大IC設計廠，顯示陸廠在美商與台廠環伺的市場中異軍突起。美中角力之際，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。