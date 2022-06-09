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廣達、仁寶甩大陸封控陰霾 5月營收彈升

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
蘋果概念股廣達電腦（2382）今（9）日公告5月合併營收為799.55億元，月增19.8%、但年減6%，雖然5月上海仍在封控，但廣達5月營收表現已展現復甦契機。聯合報系資料照
蘋果概念股廣達電腦（2382）今（9）日公告5月合併營收為799.55億元，月增19.8%、但年減6%，雖然5月上海仍在封控，但廣達5月營收表現已展現復甦契機。聯合報系資料照

蘋果概念股廣達電腦（2382）今（9）日公告5月合併營收為799.55億元，月增19.8%、但年減6%，雖然5月上海仍在封控，但廣達5月營收表現已展現復甦契機。另一家筆電大廠仁寶（2324）5月營收更是月增高達65.6%。

累計廣達前五月營收為4484.6億元，與去年同期相比年增2.19%。廣達將在本週五舉辦股東會，市場將聚焦其對下半年景氣與展望看法。

仁寶5月份合併營收為892.68億元，較上月增加65.6%、較去年同期增加11.3%。累計前五月合併營收為4,110.47億元、年減6.5%。

蘋果本週WWDC全球開發者大會發表新款MacBook Air及Pro筆記型電腦，搭載第2代自研M2晶片新品，美系外資發布的研究報告，MacBook亞洲供應鏈6大台廠包括晶圓代工廠台積電（2330）、組裝廠廣達、組裝廠鴻海（2317）、金屬機殼廠可成（2474）等。

據悉，蘋果筆電供應鏈歷經第2季嚴峻的上海封控影響，正逐漸快速回復到正常，並將在第3季全力卯足全力生產。供應鏈更指出，今年蘋果筆電產品可望成為唯一出貨量正成長的PC品牌，估將年增有個位數。

分析師預估，蘋果今年筆電MacBook出貨量為2,600萬台，雖然低於原先預估的2,700至2,800萬台，但是仍呈現年增3%的水準，並成為全球前六大NB品牌中，今年唯一出貨量還可以正成長的NB品牌。

至於供應鏈方面，供應鏈瓶頸在五月仍然相當嚴峻，不過在六月逐步解封下，市場普遍預期供應鏈至6月下旬才有望全面恢復。

蘋果概念股 營收

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