看很遠！他堅持台灣半導體業要走出代工困境 不能只做me too的產品

二○二一年十二月初，李國鼎紀念論壇邀請產業界領袖，包括台積電、聯發科、日月光及旺宏董事長吳敏求齊聚一堂，為台灣產業未來發展方向與面臨的挑戰，提出寶貴建言。

創造價值 從重研發開始

Q&A時，提到系統整合量子電腦，吳敏求舉手直言道：「要做系統整合滿好的，但是我們要注意一件事，不能再很便宜賣給人家了，我們要有自己的價值存在。」向來敢做敢言的他指出，如果一個公司沒有自己的價值，做系統整合就是幫人家做苦工，而台灣現在就是在幫人家做工，因為沒有know-how，講白一點，系統整合都是英特爾或AMD〈超微半導體〉做出來的，台灣只是代工而已，其他都是人家弄好的。

這番諍言一出，全場鼓掌。

投資研發就不怕中國威脅

吳敏求感慨，台灣的問題在於經濟發展過程裡，最大的苦處就是早期家庭及工廠幫忙做外銷時，都是做便宜的代工，造成台灣長期低薪，因為老闆習慣賺低毛利，所以給員工的薪資也很便宜。他認為現在台灣的重點應該放在，創造自己的know-how，才有價值。

由於台灣科技業經過三十多年的代工，在過去這十年確實累積技術到一定程度，也做出競爭力，但這個方式是否正確，他表示存疑，在他看來，台灣還是在做me too 的工作。

盧志遠也分析，科技業代工有兩種，一種是拿了人家技術，我就幫你做，也就是你技術給我，我還要付一些錢給你，我拿去賣一顆的錢，要提撥一定的比例給技術授權的公司。台灣多數科技公司都是這樣，每一家背後都有一個主子，跟他買技術，照著做就對了，但這不叫做自有，因為如果對方倒了，台灣的公司也會跟著倒。當年台灣所有做DRAM的公司今天為什麼會變得這麼慘，就是因為他們的母公司倒了。做半導體如果長久代工就會受制於人，因為你長不大，沒有自己的品牌，賣技術給你的公司把你看做海外工廠而已。

在堅持自有技術與自有產品上，一直走在一條孤單道路上的吳敏求直言，台灣最大的問題是，大家都不想花時間做長時間研發，太短線操作，產品都不是自己開發，而是別人做好的，經過加工再拿到外面便宜賣，毛利雖低，但是大量生產還是可以做大。更何況，做自己產品的缺點在於，因為市場有限，營業額要變大不容易，而做代工的好處是，不必負擔產品在市場上的競爭力與輸贏，只要根據對方的要求生產就好，也省了一半資源與金錢。

影響所及，從媒體到投資人，大家都習慣這樣的經營模式，看到旺宏動輒投入別人數倍的研發經費，反而認為不正常，質疑為什麼要投入這麼多的研發經費？但事實上，國外在研發經費上，也是每年提撥營業額的一○％以上。

「一個遠見，通常要二十年到三十年才會顯現出來。」這是吳敏求的感慨。每一種事業都有它的成功模式，沒有好或不好，但是從他的角度來看，台灣如果只會代工，總有一天會遭遇到困境。

吳敏求認為首先遭遇的很可能就是來自中國大陸的威脅。因為中國大陸的技術不會永遠落後台灣，不會停在那裡，雖然台灣現在會的，中國大陸還不會，但是他直指核心，台灣做的很多還是me too的產品，而非走在前面的領先者，一旦中國大陸技術起來，很快就會趕上。所以他才在論壇上，呼籲大家要想得遠一點。他甚至硬氣地說，我寧可整個公司關門，也不會只為了賺一點錢走近路，雖然眼前賺到了，卻無法走長。

提供別人不能提供的價值

吳敏求從創業一開始就要求跟客戶平起平坐，在美國工作十幾年的他，認為公司彼此之間應該基於平等條件談合作，拒絕吃悶虧。只不過，旺宏剛創業時，想要堅持平起平坐很困難，因為與客戶談判時，對方會說，每家公司都接受同樣的合約條款，為什麼你們不接受？吳敏求會說，因為我跟別人不一樣。

《吳敏求傳﹕從零到卓越的識與謀》。圖/天下文化提供

這個堅持的背後，在於一定要提供別人所不能提供的價值，才有談判空間。如果只做me too的產品，自然毫無談判優勢。這就是他一直強調研發的重要，因為所有東西都有相對存在的條件，只有靠自己的技術研發出特殊價值，才有能力堅持平等談判。

吳敏求語重心長地說：「做為經營者一定要學會一件事，那就是自己的價值要能賣得出去，如果自己的價值賣不出去，就對不起員工。」包括打國際官司，到目前為止，旺宏是台灣唯一在國際上打贏專利官司的科技公司。

(本文摘錄自《吳敏求傳﹕從零到卓越的識與謀 》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)