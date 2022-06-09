快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無懼半導體雜音 致新：明年爭取更多產能

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
電源管理IC業者致新（8081）於今（9）日舉行股東常會。路透
電源管理IC業者致新（8081）於今（9）日舉行股東常會。路透

電源管理IC業者致新（8081）於今（9）日舉行股東常會，該公司總經理吳錦川表示，晶圓代工產能鬆動對無晶圓廠的IC設計公司是好事，才能去客戶端推動導入新產品，明年也將爭取更多產能。

吳錦川說，之前因為產能受限，要先顧及既有客戶與產品線，不敢去推新產品，現在應該可以去爭取客戶導入其新產品，公司就一直開發新產品，並拿到更多晶圓額度，業績才有機會持續增長。

由於半導體元件生產週期長，現在拿到的貨可能是6個月前下的訂單，因此市場需求一旦發生變化，業者不一定能立刻反應調整。吳錦川認為，有些庫存是好事，現在終於可以開始提高庫存水位，因應客戶的拉貨需求起伏，不像之前供需相當吃緊的時候，這兩年庫存幾乎都是超低水位，甚至「IC封裝完成，連回公司都沒有，就直接被客戶拉走」。

至於市場需求放緩，對於產品價格造成的變動，吳錦川指出，目前對於電源管理IC來說，問題還不大，因為其產品品項很多，可以平均過來，而且其實客戶對於類比的電源管理IC，與數位IC相較，議價力道並不同。

晶圓廠 電源管理

延伸閱讀

半導體設備規模再增長

業內：2024年代工產能或過剩 台積電重新評估擴產計劃

高通：先進製程維持與兩大晶圓廠合作策略

天鈺添小金雞 旗下天德鈺獲准上海證交所科創版掛牌

相關新聞

英特爾：半導體雜音變多

全球第二大半導體廠英特爾示警，經濟疲軟將影響需求並衝擊其財務表現，市場雜音比一個月前更多，並傳出該公司將凍結個人電腦（P...

台積中科2奈米廠 有進展

配合台積電2奈米建廠計畫，中科台中園區擴建二期開發計畫如火如荼展開，特定區計畫變更案昨（9）日舉辦公開展覽說明會，中科管...

台積營運展望 大小摩唱多

台積電股東會釋出營運成長展望，市場樂觀看待，摩根大通、摩根士丹利等外資券商皆偏多評析，重申「優於大盤」的投資評等，惟半導...

高通踩英特爾地盤 推PC晶片

高通執行長艾蒙表示，高通將推出筆電與桌機等個人電腦（PC）處理器，他對新品效能深具信心，預期可與蘋果自行設計的M2晶片一...

半導體去美化 大陸戰略目標

大陸IC設計龍頭韋爾半導體今年首季首度躋身全球前十大IC設計廠，顯示陸廠在美商與台廠環伺的市場中異軍突起。美中角力之際，...

警訊 IC設計業紅潮勢力擴大

大陸半導體能量再擴大。研調機構集邦科技昨（9）日公布今年首季全球前十大IC設計業者營收排行，大陸IC設計龍頭韋爾半導體（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。