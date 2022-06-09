無懼半導體雜音 致新：明年爭取更多產能

電源管理IC業者致新（8081）於今（9）日舉行股東常會，該公司總經理吳錦川表示，晶圓代工產能鬆動對無晶圓廠的IC設計公司是好事，才能去客戶端推動導入新產品，明年也將爭取更多產能。

吳錦川說，之前因為產能受限，要先顧及既有客戶與產品線，不敢去推新產品，現在應該可以去爭取客戶導入其新產品，公司就一直開發新產品，並拿到更多晶圓額度，業績才有機會持續增長。

由於半導體元件生產週期長，現在拿到的貨可能是6個月前下的訂單，因此市場需求一旦發生變化，業者不一定能立刻反應調整。吳錦川認為，有些庫存是好事，現在終於可以開始提高庫存水位，因應客戶的拉貨需求起伏，不像之前供需相當吃緊的時候，這兩年庫存幾乎都是超低水位，甚至「IC封裝完成，連回公司都沒有，就直接被客戶拉走」。

至於市場需求放緩，對於產品價格造成的變動，吳錦川指出，目前對於電源管理IC來說，問題還不大，因為其產品品項很多，可以平均過來，而且其實客戶對於類比的電源管理IC，與數位IC相較，議價力道並不同。