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半導體孤鷹的不凡創業路！他是第一位登上《富比士》封面的台灣企業家

天下文化／ 文‧吳敏求口述、楊倩蓉撰文
天下文化出版「吳敏求傳」，揭露記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求自美國說服多位人才一起回國創辦旺宏的故事。中央社
天下文化出版「吳敏求傳」，揭露記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求自美國說服多位人才一起回國創辦旺宏的故事。中央社

「有的人很會創業，有的人很會救公司，但很少人像我同時有這兩種經驗，因為這兩種經驗的行為完全不一樣，一個是從小變大，一個是從大變小。」
——吳敏求

一九九八年六月，第一位台灣企業家登上美國《富比士》〈Forbes〉雜誌封面，也成為台灣企業家邁進國際商業雜誌的先鋒，他就是旺宏電子創辦人吳敏求。

今天，台灣的半導體產業叱吒國際，吳敏求三十多年來的播種與耕耘，可說功不可沒。一九八九年，台灣半導體產業剛開始萌芽。年僅四十出頭的吳敏求，在美國知名半導體公司工作多年，決定帶領四十位留美工程師返台創業。他不僅帶回美國半導體業各領域的專才，更大量培養本土人才，現今各大半導體公司的高階主管，很多都出自旺宏。

白手起家，創造多項世界第一

相較於其他半導體公司以代工或是專工為主，吳敏求是台灣第一個堅持走自有技術及產品、打造自有品牌的公司；他帶領旺宏成為全球最大的非揮發性記憶體公司，多年來研發的專利實力，不僅排名全球第十八，更領先台灣其他半導體公司。

白手起家，沒有財團背景，吳敏求來自一個普通教職家庭。創業時不靠工研院的技術轉移，在需要巨額資金的半導體領域裡，他自己找錢、找人、研發技術，不僅成為任天堂最大的零件供應商，也在公司成立的第一個十年，成為全球成長最快速的半導體企業。因此登上《富比士》雜誌封面；二○○一年，更獲美國《商業週刊》〈BusinessWeek〉評選為「亞洲之星」〈Stars of Asia〉的50大企業家

他也是全球企業將電腦控制引進半導體製程中的第一人，這項創舉讓旺宏產品品質領先同業；相繼導入的AI及大數據分析，更在良率上維持高度競爭力。後來這套數位化系統隨著旺宏培育的人才，帶到其他高科技產業，間接提升生產力及技術。電腦化加上數位轉型，是吳敏求對台灣科技業的一大貢獻。

三十年前，不少台灣科技業者縱使有技術，也因資金短缺，不易擴大，甚至陷入經營不善局面。吳敏求親訪政府相關單位，力薦第三類股上市對科技業發展的重要性，旺宏也成為台灣第一家以第三類股上市的企業。自此，台灣科技業可以到國際募資，吸引更多外資入台；科技業有了充足的金援後，就能持續壯大，造就台灣半導體今日的榮景。

創業第一天就堅持自主研發

這幾年最令人矚目的是，旺宏是台灣第一家在美國ITC〈美國國際貿易委員會〉告贏的科技公司，也是台灣唯一贏得國際專利官司的半導體大廠。創業第一天就堅持自行研發的吳敏求，多年來已累積八千餘項專利。他在面對來自國際半導體大廠的專利訴訟官司上，堅拒和解賠償，選擇正面迎戰。甚至反過來控告對方侵權，一狀告到美國ITC，讓飛索半導體〈Spansion〉及日本東芝兩家大廠共計付出超過一億美元的巨額和解金。不僅讓世界看到台灣的專利實力，也讓國際大廠若想動旺宏腦筋，都得三思。

在半導體產業素有鐵漢之稱的吳敏求，不斷創下許多令人驚嘆的紀錄，這些紀錄背後是他很重要的堅持：台灣要創造自己的價值。

他堅持談生意要談價值，而不是談價格，他勇敢拒絕蘋果的大量訂單，認為承認旺宏價值的客戶，才能一起走長遠的合作道路；他積極培養下一代優秀的科技人才，引進最好的國際師資，提供優渥的獎學金，啟發他們的科學創造力，因為台灣需要的是能創造新價值的人才，而不只是代工的人力。

他的堅持，讓他走在半導體產業這條路上十分孤單，但也讓他歷經過兩次公司虧損，卻都能谷底重生。被半導體同業視為獨行俠的吳敏求，三十多年的商場風雨之路，就像一隻孤獨翱翔在天際的老鷹，眼光看得遠，目標設定精準。

《吳敏求傳﹕從零到卓越的識與謀》。圖/天下文化提供
《吳敏求傳﹕從零到卓越的識與謀》。圖/天下文化提供

與旺宏合作長達三十年的任天堂研發團隊最高領導者、同時也是風靡全球遊戲機Wii的發明人及Switch 的研發帶領者竹田玄洋先生，一直與旺宏電子保持非常緊密的互動，對旺宏電子的記憶體技術發展演進非常了解。他不僅表示旺宏是非常值得信賴的夥伴，也對吳敏求的領導風格印象深刻，他說：「台灣不少公司似乎都需要一邊仰賴政府與財團的支援，一邊成長，Miin〈吳敏求的英文名〉是在民間企業領袖中，具有值得信賴這項成功不可或缺的個人特質。」

這本書中分享了吳敏求在堅持價值的這條路上，曾碰到哪些難題，他如何以經營智慧聰明解題，一一突破困境，贏得最終的正義與成果。

(本文摘錄自《吳敏求傳﹕從零到卓越的識與謀 》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)

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「有的人很會創業，有的人很會救公司，但很少人像我同時有這兩種經驗，因為這兩種經驗的行為完全不一樣，一個是從小變大，一個是從大變小。」吳敏求這樣說。

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