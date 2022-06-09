PC疫情紅利不再 宏碁董座陳俊聖：市場已看到反轉

宏碁集團旗下展碁今（9）日舉行股東會，宏碁暨展碁國際董事長陳俊聖指出，PC市場已出現供給大於需求的情況，保守看待下半年市場展望。

陳俊聖指出，PC市場已經翻轉、供大於求，宏碁庫存天數約為8周，與疫情前7.8周差一點點，但與整個產業相比還算健康，從年初開始，宏碁就已經針對零組件庫存進行控管，也對供應管理盯得很緊，一直在關注總體經濟變化，陳俊聖也以面板廠為例，「現在韓廠已經停止部分生產線，顯示產業供需有改變。」

至於供應鏈長短料議題，陳俊聖認為，這是去年的議題，伴隨著半導體廠逐漸將成熟製程轉至12吋生產，今年2、3月半導體長短料問題就已基本解決，供給已大幅改善，中國大陸封控也逐漸解封，但因為市場持續面臨物價飆漲、通膨問題，這也讓市場出現反轉。

陳俊聖表示，各國因先前「瘋狂印鈔票」引發通膨，再加上今年俄烏戰爭爆發導致能源、食物價格高漲，加劇通膨惡化，雖然多國採取升息貨幣政策因應，但是，升息激起的漣漪效應將影響股市、債券市場，進而衝擊各式消費性產品需求，消費者將把需求轉往購買生活必需品，對筆電等耐久財的需求則會下滑。

展望下半年，陳俊聖表示，目前還看不清楚，需求還是高於疫情前，只是「花無百日好」，會積極為下半年營運做準備，並持續推動集團多事業引擎布局。