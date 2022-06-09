欣興5月營收月、年雙增 法人看好需求評等維持買進

欣興（3037）5月營收為月、年雙增，符合法人原先預期；分析師指出，預估營收月增主因為昆山廠區陸續復工，稼動率已由4月的五至六成提升至七至八成，加上ABF載板持續開出新產能，且需求保持強勁所致，並維持買進投資建議。

分析師指出，欣興5月營收月、年雙增，雖近期PC需求疲弱，市場擔心ABF載板供需缺口縮小，但預估今年ABF載板供需缺口仍大於2021年，且欣興在產品組合持續提升下，2022年ABF載板ASP逐季提升趨勢不變。

欣興今年主要成長動能將來自於載板，產能方面，今年底載板月產能將達2.87百萬平方英尺，較2021年底增加約20%；在BT載板方面，預估下半年將可部分恢復2020年因失火損失的BT載板產能；ABF載板方面，楊梅新廠產能已於去年下半年小量開出，預估明年上半年達滿載生產，預估主要產能開出時間點將落於2022年。

在市場需求方面，雖近期PC在WFH題材消退後需求下滑，但群益預估在網通產品需求仍保持強勁下，加上2.5D封裝滲透率上升，平均ABF載板消耗面積持續提升下，預估今年ABF載板仍為供不應求，ASP將持續提升，且欣興楊梅新廠配合客戶生產最先進產品，隨著楊梅新廠逐季開出新產能，ABF載板產品組合有望逐季提升。