聽新聞
test
0:00 / 0:00
宏碁陳俊聖：PC市況已供大於求 庫存不要變成一個坑！
宏碁（2353）兼展碁國際（6776）董事長陳俊聖今（9）日指出，整個PC市場已經翻轉、是供大於求，宏碁庫存天數約為8周，與疫情前7.8周差一點點，但跟整個產業相比還算健康，他強調「庫存當然是要小心，不要變成一個坑！」
展碁國際今日舉行股東會，會後陳俊聖接受媒體提問，針對庫存狀況，陳俊聖表示，宏碁庫存為8周，相比疫情前7.8周差一點點，跟整個產業比較的話，宏碁看庫存問題比較早，今年初就開始小心庫存升高這件事。
陳俊聖指出，相對於同業，宏碁很早已經開始注意哪些要弄那些要出，但對於庫存我們還是要努力，控制庫存還有努力空間，但整個PC市場上已經翻轉、是供大於求。
陳俊聖表示，儘管海上漂的陸續上來，但上岸的量跟賣出去的量差不多，庫存還算健康。
從整個產業面來看，陳俊聖分析，今年2、3月半導體長短料問題就已基本解決，宏碁為了避免庫存問題，一直有在關注總體經濟變化，供應鏈管理盯很緊，他舉面板產業為例，現在韓廠已經停止部分生產線，顯示產業供需有改變，他強調「庫存當然是要小心，不要變成一個坑！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言