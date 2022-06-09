宏碁陳俊聖：PC市況已供大於求 庫存不要變成一個坑！

宏碁（2353）兼展碁國際（6776）董事長陳俊聖今（9）日指出，整個PC市場已經翻轉、是供大於求，宏碁庫存天數約為8周，與疫情前7.8周差一點點，但跟整個產業相比還算健康，他強調「庫存當然是要小心，不要變成一個坑！」

展碁國際今日舉行股東會，會後陳俊聖接受媒體提問，針對庫存狀況，陳俊聖表示，宏碁庫存為8周，相比疫情前7.8周差一點點，跟整個產業比較的話，宏碁看庫存問題比較早，今年初就開始小心庫存升高這件事。

陳俊聖指出，相對於同業，宏碁很早已經開始注意哪些要弄那些要出，但對於庫存我們還是要努力，控制庫存還有努力空間，但整個PC市場上已經翻轉、是供大於求。

陳俊聖表示，儘管海上漂的陸續上來，但上岸的量跟賣出去的量差不多，庫存還算健康。

從整個產業面來看，陳俊聖分析，今年2、3月半導體長短料問題就已基本解決，宏碁為了避免庫存問題，一直有在關注總體經濟變化，供應鏈管理盯很緊，他舉面板產業為例，現在韓廠已經停止部分生產線，顯示產業供需有改變，他強調「庫存當然是要小心，不要變成一個坑！」