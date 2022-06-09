歷經封控 ABF載板三雄五月營收比一比

IC載板廠欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）五月營收比一比，外資表示，欣興、景碩5月優於預期，但是南電則為不如預期。今（9）日三雄股價均有1%以上漲幅，股價表現優於大盤。

欣興5月營收以121.56億元再創歷史新高，月增8.95%、年增51.45%，受惠ABF載板供不應求，欣興自3月起營收連續衝高，累計前5月營收540.24 億元、年增43.24%。

外資表示，在大陸昆山廠稼動率回到80%-90%之下，欣興5月優於預期，預估6月營收有望月增4%，第二季毛利率可望上升至35.2%。

景碩方面，5月營收37.95億元、月增1.25％、年增32.02％，創單月歷史新高，累計前五月營收達175.58億元、年增36.82％，續創歷年同期新高。外資指出，該公司5月優於預估，ABF比預期的強勁，上修第二季營收可望季增15%。

至於南電，5月營收為52.29億元，月增17.9％、年增27.56％，為單月歷史次高，累計前五個月營收達242.26億元、年增26.87％，歷年同期新高。外資指出，南電封控影響到PCB、BT的部分，因此5月不如預期，預估6月僅能月持平，估第二季營收約季增1%，但因ABF貢獻大，第二季毛利率有望上升至39.4%。

南電副總經理暨發言人呂連瑞日前於股東會後表示，昆山廠恢復正常生產後拚5-6月業績較4月回溫。

南電擴產計畫方面，南電指出，樹林廠一期ABF載板產能加速機台和產品認證流程，估計最快第3季至第4季進入初期量產，明年首季可放量，另外昆山二期新ABF產能最快第3季至第4季初期量產，也預期明年首季放量。