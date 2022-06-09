台積電日本熊本徵工程師「起薪6萬」高於當地 但日人更擔心這件事

台積電前進日本熊本縣，新廠區位於熊本縣菊陽町第二原水工業團地，已於今年4月動工，預定2023年9月完工、2024年12月就會開始出貨，預估將在當地創造1,700個工作機會。

台灣半導體龍頭台積電2024前進熊本縣設廠，薪資條件引發關注。知名部落客「日本人的歐吉桑」在臉書分享薪資，「他們保證大學畢業的工程師的薪資是28萬日幣（約新台幣6萬元），應徵大概1200個人。」

「日本人的歐吉桑」指出，很多日本網友誇獎待遇，甚至認真考慮要搬到熊本應徵工作。他認為，28萬日幣起跳的薪水，高於日本平均薪資，熊本薪資平均約20萬日幣，而且當地物價很便宜。

網友指出，想拿這份薪水是要付出代價的，「日本人應該會被台灣的企業文化和工時嚇一跳」、「台GG工程師很肝喔」」、「您確定很高？這種工程師是24小時on call」、「台灣輪班星人vs日本工作文化？這是矛盾大對決吧」、「TSMC工作很累，最勤奮努力的日本人恐怕也受不了」。

另有網友認為日本人服從性高，應該適應良好，「日本社畜文化適合台積電」、「日本也是耐操著名的國家，相信是有機會的」。

也有人指薪水真的超出行情，「比當地SONY分公司給的還高，幾乎給到關東價了」、「月薪不準啊，他們大多數收入是靠分紅，比月薪*12還多」。也有人相信物價會跟著飆，「但工廠過去了物價就會上漲，就像台南新市、善化的房子漲到一個沒行情」。

比起薪水，日本人更擔心半導體人才供需問題。日經新聞昨(8)日報導，正在向熊本擴張的台積電將大學畢業工程師的起薪提高到28萬日元。 2024年半導體工廠運營的新員工人數為1200人，「優厚的待遇正在動搖九州人力資源的供需」。

日本知名半導體產業觀察家Takeshi Hattori日前也在推特指出，「台積電與SONY的合資公司已經開始徵才，開出大學畢業月薪28萬日圓、碩士32萬日圓（約新台幣7萬元）、博士36萬日圓（約新台幣8萬元），外加4個月年終獎金的薪資待遇。」未來有經驗的人，工資還可能翻倍，他更擔心，熊本當地企業很難確保人力資源嗎？