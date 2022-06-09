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投資三大主題 掌握AI新科技發展趨勢

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
科技股經過4~5月的修正後，近期有打底反彈的趨勢。美聯社
科技股經過4~5月的修正後，近期有打底反彈的趨勢。美聯社

科技股經過4~5月的修正後，近期有打底反彈的趨勢，富蘭克林華美投信認為，各國自2025年起將陸續禁售傳統汽車，迫使傳統汽車廠商面臨轉型，發展自駕型智能電動車，推動車用晶片(半導體)產業，也將帶動上下游產業的表現機會，建議投資人不妨趁早入場布局。

根據Alex T. Williams、紐約時報等資料顯示，半導體產業仍將維持長期成長趨勢: 2022全球半導體產值達$6,060億美金，年成長+9%，成長動能來自於工業用半導體 (AI, HPC, Automotive, IoT) 2025年預估全球半導體產值達$6,450億，2021年至2025年預估年複合成長率達+4%。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人劉翠玲表示，AI新科技基金投資焦點主要有三大範圍包括：智慧交通、衛星物聯網、精準醫療等，其中今年最看好的成長產業是電動車、半導體、高速/雲端運算這三主題，也是投資選股的重點方向，操作策略圍繞這範圍不變。

劉翠玲進一步說明，AI新科技中很大一塊為高速運算的晶片，這牽涉到半導體產業製程，若以台灣為例，台積電的3奈米製程就是先驅，由於環保議題日漸受重視，各國節能減碳開始擴大推動電動車市場，歐洲挪威自2025年起將禁用傳統汽車，改用電動車，車用電子這一塊就成為近幾年快速成長的新趨勢，投資也相當看好這塊的發展、將持續布局。

劉翠玲補充說明，2025年起各國開始禁售燃油車，電動車策略成傳統車廠的「必考題」，傳統車廠視為生存轉型必備，自駕、智能運輸等新應用場域風起雲湧，消費者、企業需求也持續強勁；傳統車廠挾既有豐厚財務資源與供應鏈整合能力，迎戰新電動車企業，包括：福特、NISSAN等企業也都積極投入研發，繼續轉向發展這一塊智能電動汽車領域。

此外，高速運算是另外一個相當看好的產業，疫情改變的工作型態，解封之後，這種工作型態可能會延續；另外，現代人手機不離身，隨身攜帶的AIoT電子產品會更多，聯網的需求增加，因此5G、wifi等通訊設備和大型資料中心，被使用需求持續提升。物聯網的需求，又帶動資料保護也就是資安的需求大增，故雲端運算這也是基金布局的另一項重點。

總結以上，今年市場確實對操作挑戰較大，受到俄烏戰爭影響、通貨膨脹、美國加速升息等不確定性因素干擾，股票市場表現較為震盪，而科技股4至5月一度走弱修正整理，現在有機會落底反彈，因此，富蘭克林華美投信建議，積極型投資人不妨趁此機會逢低加碼，或是穩健型投資人可以利用定期定額方式持續投資，才有機會能在波動中勝出，並掌握新科技趨勢持續帶領上漲的機會。

半導體 電動車 AI 科技股

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